شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: مبارك كان حاكمًا وطنيًا.. وملك المغرب تدارك الربيع مبكرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان حاكمًا وطنيًا بكل المعايير وكان يراجع علاقاته دائمًا بأمريكا.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن «مبارك» كان معجب بـ«الجنزوري» في فترة من الفترات.

كما تحدث «الفقي» عن تدارك المغرب لثورات الربيع العربي، مؤكدًا أن ملك المغرب، شعر بالربيع مبكرًا وقام بتغيير الحكومة للحفاظ على نفسه