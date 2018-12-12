شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: السيسي «إيده طرشة» بدليل تغيير وزراء وقيادات مهمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي، إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، انتقد بعض سياساته بعد نكسة 1967، مشيرًا إلى أن المراجعة السياسية هامة لتجديد روح الأنظمة السياسية.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن «عبدالناصر» لم يكن أحمقًا و«لو عاش لنفذ بعض السياسات التي نفذها السادات»، نظرًا لتماشيها مع طبيعة المرحلة آنذاك.

وأوضح رئيس مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي، أن صدمة الانفصال عن سوريا، كانت زلزال عنيف جعلت «عبدالناصر» يراجع نفسه، مؤكدًا أنه يمكن قبول المراجعة في كل شيء إلا حق الدم.

ولفت «الفقي» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي «إيده طرشة» بدليل تغيير وزراء وقيادات مهمة، كما راجع بشكل دوري ويتخذ قرارات كبيرة ومهمة.