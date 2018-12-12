شكرا لقرائتكم خبر عن العجوزة أول أحياء الجيزة و الجلاتمة الأولى بين قراها بمسابقة أفضل حى وقرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز حى العجوزة، بجائزة أفضل حى على مستوى محافظة الجيزة، فى المسابقة التى أجرتها المحافظة، فى إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية لاختيار أفضل حى ومدينة. وكرم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اللواء جمال الشبكشي رئيس حي العجوزة، لجهوده فى تطوير الحى التى جعلته الأفضل فى الجيزة. وفازت قرية الجلاتمة التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر، كأفضل قرية على مستوى المحافظة، وتم تكريم شكرى محمد عيد رئيس الوحدة المحلية للقرية من اللواء علاء بدران السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة، فى حضور اللواء ايمن السعيد رئيس المدينة، وعبد الحكيم خطاب نائب القطاع.

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