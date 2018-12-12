شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الكاتب إبراهيم سعدة تكشف تفاصيل تشييع جنازة والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين إبراهيم سعدة، نجلة الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعدة، إن والدها ستشيع جنازته غدًا الخميس، من دار أخبار اليوم. وصلاه الظهر بمسجد عمر مكرم، والمدافن بمدينة ٦ أكتوبر بطريق الواحات البحرية.

وقالت عبر صحفتها بالفيس بوك: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، انتقل إلى رحمة الله والدى الغالى الكاتب الكبير إبراهيم سعدة".