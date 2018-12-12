رئيس نيجيريا السابق: السيسى سيحقق تقدما فى مجالات البنية التحتية بأفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس النيجيرى السابق أولوسيجون أوباسانجو رئيس مجلس إدارة المجلس الاستشارى للمعرض الأفريقى للتجارة البينية، إنه إذا نجحت الدول الأفريقية ستنجو جميعا وإذا انقسمت سنغرق، مضيفا أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى سيحقق العديد من الإنجازات لأفريقيا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المجلس الاستشارى فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" أن العام الجارى عام مميز فى الاتحاد الأفريقى وعندما تتولى مصر الرئاسة سيكون لها الأولوية فى العمل، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيدعم عملية تطوير التعليم فى أفريقيا.

وتابع أوباسانجو، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيحقق التقدم فى مجالات البنية التحتية فى أفريقيا، مضيفا أنه إذا تحقق التقدم فى التجارة والتعليم والبنية التحتية فى أفريقيا سيكون إنجازا كبيرا لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسى بالقارة الأفريقية، مؤكدا أنه يجب البدا فى تمكين الشباب وإعطائهم الأمل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس الاستشارى، أن الاهتمام بالتعليم سيقود الشباب للتمكين وإعطائهم المهارات لشغل الوظائف، مضيفا أن الحكومات لا تخلق الوظائف ودورها دعم القطاع الخاص وإعطاؤه الحوافز لتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن نسبة الاستثمار فى أفريقيا قليلة جدا لا تتعدى 5% ويمكن زيادتها إلى 10%.

وأكد أنه إذا لم يتوفر التعليم وخلق الوظائف للمواطن الأفريقى سيحبط الشباب، مضيفا أنه أتى إلى مصر منذ 8 سنوات وقررت زيارتها بانتظام، مؤكدا أن الكثير من الاستثمارات نجدها فى مصر خاصة القاهرة، مضيفا أن مصر لديها العديد من المشروعات فى الإسكان والكبارى والجسور والطرق.