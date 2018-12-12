شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صور نادرة للكاتب الراحل إبراهيم سعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مجموعة من الصور النادرة للكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعدة، وهو مع أسرته ومجموعة من أصدقائه وكبار الكتاب الصحفيين، خلال مسيرته الطويلة من العمل الصحفى التى قدمها الكاتب الكبير طوال السنوات الماضية.

وتوفى الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم سعدة، بعد صراع مع المرض، من المقرر أن يخرج جثمان الكاتب الراحل من مؤسسة أخبار اليوم صباح غد الخميس على أن يتم صلاة الجنازة فى مسجد عمر مكرم. وسيتم تحديد موعد تلقى العزاء لاحقا.

موسى صبرى رئيس تحرير الأخبار والأستاذ محسن محمد رئيس تحرير الجمهورية والأستاذ إبراهيم سعدة.