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شاهد.. صور نادرة للكاتب الراحل إبراهيم سعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مجموعة من الصور النادرة للكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعدة، وهو مع أسرته ومجموعة من أصدقائه وكبار الكتاب الصحفيين، خلال مسيرته الطويلة من العمل الصحفى التى قدمها الكاتب الكبير طوال السنوات الماضية.

 

وتوفى الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم سعدة، بعد صراع مع المرض، من المقرر أن يخرج جثمان الكاتب الراحل من مؤسسة أخبار اليوم صباح غد الخميس على أن يتم صلاة الجنازة فى مسجد عمر مكرم. وسيتم تحديد موعد تلقى العزاء لاحقا.

 

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موسى صبرى رئيس تحرير الأخبار والأستاذ محسن محمد رئيس تحرير الجمهورية والأستاذ إبراهيم سعدة. 

 

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مصطفى أمين وابراهيم سعده وزوجته 

 

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ابراهيم سعده وزوجته 

 

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ابراهيم سعده وزوجته 

 

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ابراهيم سعده وزوجته وبنته 

 

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ابراهيم سعده وأبنته

 

 

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صور نادرة للكاتب الراحل إبراهيم سعدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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