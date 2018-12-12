شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس النيجيرى السابق: القارة الأفريقية بحاجة إلى توحيد العملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس النيجيرى السابق أولوسيجون أوباسانجو رئيس مجلس إدارة المجلس الاستشارى للمعرض الأفريقى للتجارة البينية، أنه سعيد جدا بوجوده فى مصر مهد الحضارة والتاريخ، مضيفا أنه سعيد باستضافة مصر لأول منتدى تجارى أفريقى، والترابط بين مصر وأفريقيا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المجلس الاستشارى فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" أن نيجريا تحتل المرتبة الأولى فى عدد السكان بأفريقيا بمعدل 200 مليون نسمة، وتأتى مصر فى المرتبة الثانية بعد نيجريا من حيث عدد السكان، مضيفا أنه حان الوقت للتعاون بين الدول الأفريقية ذات التعداد السكانى الكبير لتحقيق مصلحة أفريقيا.

وتابع أوباسانجو، أن التعاون بين مصر ونبيجريا ضرورى لتحقيق التنمية والازدهار للبلدان الأفريقية، مضيفا أن القارة الأفريقية تحتاج لإدارة السياسة لتحقيق التعاون الأفريقى، مؤكدا أن القادة الأفارقة اجتمعوا فى رواندا لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بالقارة الأفريقية،

وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس الاستشارى، أن اتفاقية التجارة الحرة بالقارة الأفريقية علام بارزة وعمل سياسى رائع، مضيفا أنه كان لديها اتفاق السماوات المفتوحة بأ يكون لكل الطائرات الأفريقية حرية الملاحة بأى مطار أفريقى، مؤكدا أن اتفاقية التجارة الحرة ستمحو العقبات التى تواجه حرة انتقال البضائع فى أفريقيا

وأكد أن القارة الأفريقية بحاجة إلى توحيد العملة الأفريقية، ويجب إصدار جواز سفر موحد كما حدث فى الاتحاد الأوروبى، والقادة الأفارقة يناقشون إصدار جواز سفر موحد، مضيفا أن الدول الأوربية شكلت اتحاد رغم خوضها حروب مريرة.