شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول روسى: شركاتنا تتفاوض مع مصر للعمل بالمنطقة الصناعية بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فاسيلي أوسماكوف، إن عددا من الشركات الروسية بالفعل منخرطة في مفاوضات مباشرة مع الحكومة المصرية للعمل في المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس.

وقال أوسماكوف خلال مهمة تجارية في القاهرة نظمها مركز التصدير الروسي، اليوم الأربعاء، على هامش منتدى التجارة الإفريقي 2018

- حسب ما نقلته وكالة "تاس" - إن 3 أو 4 شركات جاءت إلى مصر للتفاوض مع إدارة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

ولفتت وكالة "تاس" إلى أن مركز التصدير الروسي نظم مهمة تجارية كجزء من المنتدى الدولي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي وترويج المنتجات الروسية إلى مصر والدول الإفريقية.