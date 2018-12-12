شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح وأسرة ”الخليج 365” ينعون الكاتب الكبير إبراهيم سعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الكاتب الصحفى خالد صلاح، وأسرة تحرير ”الخليج 365”، الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم سعدة، والذى رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال خالد صلاح عبر حسابه على "تويتر"، "رحم الله الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ إبراهيم سعدة.. أدعو الله له بالمغفرة والرضوان.. تقبله الله فى فسيح جناته.. وخالص العزاء لأختى الغالية نيفين سعدة ربنا يكتب لها الصبر والسكينة.. اللهم آمين".



خالد صلاح على تويتر

ومن المقرر أن يخرج جثمان الكاتب الراحل من مؤسسة أخبار اليوم صباح غد الخميس، على أن يتم صلاة الجنازة فى مسجد عمر مكرم. وسيتم تحديد موعد تلقى العزاء لاحقا.

للكاتب الراحل إبراهيم سعدة مسيرة طويلة فى بلاط الجلالة، حيث عمل فى بداية حياته فى العديد من المجلات والجرائد، وفى فترة متقدمة جمع بين رئاسة تحرير صحيفة الأخبار القومية ورئاسة تحرير مايو لسان الوطنى الديمقراطى.

يذكر أن اسم سعدة قد غاب عن رحلة الصحافة بعد أن اعتزلها وبعد ثورة يناير سافر إبراهيم سعدة إلى سويسرا واستقر هناك لفترة طويلة، وعاد إلى مصر مؤخرا حتى توفاه الله.