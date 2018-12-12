تأجيل محاكمة عصابة دولية حازت 3 ملايين قرص مخدر و4 أطنان حشيش لـ 12فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة عصابة دولية، بتهمة حيازة 3 ملايين قرص مخدر الكابتجون، و4 أطنان حشيش بقصد الإتجار، وحيازة أجهزة اتصالات الثريا، لجلسة 12 فبراير لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول قيام؛ سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وطلال منيعي سلامة سلمي مغربي الجنسية، وعلي طلال منيعي سلامة سلمي مغربي الجنسية، وعثمان فرج حميدة جبريل مغربي الجنسية، وهشام انهناه مغربي الجنسية، والدهبي العروس مغربي الجنسية، بتكوين عصابة دولية بقصد الاتجار في جوهرين مخدرين الحشيش والمبفتالين داخل البلاد.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد؛ بالإضافة لإنتاج واستخراج جوهر الحشيش، والشروع في إنتاج واستخراج مخدر المبفتالين، وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية.