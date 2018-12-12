مصر | السيطرة على حريق سيارة بجوار إحدى السفارات الأجنبية بجاردن سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق سيارة بجوار إحدى السفارات الأجنبية بجاردن سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التهم حريق سيارة ملاكى بالقرب من إحدى السفارات الأجنبية بمنطقة قصر النيل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخمادة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من غرفة النجدة بنشوب حريق داخلسيارة بالقرب من أحدى السفارات الأجنبية بمنطقة جاردن سيتى بقصر النيل، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها، وبالفحص تبين أن الحريق التهم السيارة دون وقوع إصابات ورجحت التحريات سبب الحريق لماس كهربائى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق