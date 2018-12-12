شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعود من تنزانيا عقب توقيع عقد تشييد سد «روفيجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة قادما من تنزانيا عقب توقيع عقد مشروع تشييد سد (روفيجي) التنزاني.

كان رئيس جمهورية تنزانيا الدكتور جون ماجوفولي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد شهدا اليوم مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر (روفيجي) الواقع في (محمية سيلوس) والمملوك لوزارة الطاقة التنزانية، والفائز بتنفيذه التحالف المصرى لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك، بقيمة 2.9 مليار دولار.