شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني عن قرار رفع سعر الدولار الجمركي: «أي سلعة يحتاجها المواطن ضرورية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار المالية الخاص بزيادة الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية، قائلًا إنه تم اتخاذ القرار بدون دراسة مسبقة.

وأكد «الجوهري»، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الأربعاء، أن أي سلعة يحتاجها المواطن ويستخدمها هي سلعة ضرورية وهامة بالنسبة إليه.

وتابع: «وصلنا لأعلى نسبة للضريبة الجمركية للسلع غير الأساسية في فترة سابقة بسبب الإجراءات الإصلاحية»، متسائلًا: «لماذا نأخذ هذا القرار في هذا التوقيت»، مؤكدًا أن كل الأسواق التجارية عشوائية.