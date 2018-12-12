شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان مبارك.. قصة صعود وهبوط «سيدة مصر الأولى» (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بنظارة سوداء وملابس بسيطة، ظهرت سوزان ثابت، سيدة مصر الأولى سابقًا لأول مرة منذ سقوط نظام الحزب الوطني المنحل بعد ثورة 25 يناير 2011.

حسن الغندور المقرب من أسرة محمد حسني مبارك نشر صورة لسوزان ثابت، قرينة الرئيس الأسبق، في أحد مقاهي القاهرة، وكتب عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، الثلاثاء، قائلًا: «سيدة مصر الأولى، الهانم».

وظهرت سوزان في الصورة وهي جالسة في أحد المقاهي الشهيرة، وتظهر عليها علامات التقدم في السن بشكل لافت، رفقة سيدة تدعى علا الديب التي تعمل مديرة لإحدى المكتبات، وقالت عبر حسابها على «فيس بوك»: «أنا من الجيل اللي اتربى على مكتبة الأسرة ومهرجان القراءة للجميع».

وأضافت: «حالة نوستالجا انتابتني حينما رأيتها، وجدت نفسي أتجه نحوها قائلة: أنا فضل مهرجان القراة للجميع عليا منساهوش، عارفة لما كبرت عملت إيه؟ فتحت مكتبة من 6 سنين».

رحلة صعود وهبوط عاشتها سوزان مع الأسرة منذ اندلاع الثورة، فالسيدة المعروفة سابقًا بحضورها الدائم في الحياة العامة المصرية انسحبت تمامًا من المشهد مع شرارة الثورة الأولى.

ظهرت قرينة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في أحد مقاهي القاهرة، وميزتها علامات التقدم في السن، حيث تجاعيد وجهها وخطوطه وشت بعمرها البالغ الآن 77 عامًا.

الإسماعيلية، آخر محطات قرينة الرئيس الأسبق مع الحياة العامة المصرية، حيث افتتحت في 26 يونيو 2010 الدورة العشرين من الحملة القومية لمشروع «القرءاة للجميع»، فضلا عن افتتاح مكتبة مبارك العامة.

لم تظهر أخبار سوزان بعد ذلك إلا في 24 يوليو 2012، عندما زارت زوجها ونجلها جمال داخل مستشفى سجن مزرعة طرة، لعدم مقدرة مبارك على الجلوس في المكان المخصص للزيارة، واستمرت الزيارة نحو ساعتين.

أسرة مبارك - صورة أرشيفية

سوزان وخديجة الجمال، زوجة نجلها الأصغر، حرصتا مثل كل زيارة على اصطحاب المأكولات والمشروبات المتنوعة إلى مبارك ونجله جمال، إضافة إلى ياميش رمضان، واطمأنت على صحة مبارك من خلال الطاقم الطبي المشرف على علاجه في مستشفى السجن. ظهرت سوزان مع نجليها علاء وجمال في 26 أبريل الماضي لمتابعة حفيدتها فريدة جمال في العرض الافتتاحي لبطولة افريقيا الـ14 للجمباز الإيقاعي والترامبولين، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

في آخر ظهور مباشر لها، قالت سوزان في كلمتها خلال افتتاح حملة «القراءة للجميع» في الإسماعيلية: «يجمعنا هدف واحد هو مستقبل أبناء هذا الوطن، وجميعنا يؤمن بأن القراءة في ظل مجتمع المعرفة لم تعد مجرد وسيلة للتعرف على إبداعات وأفكار وخبرات الآخرين، بل صارت قضية مصير وبقاء في عالم يفرق بين من يعلم ومن لا يعلم ومن يستطيع الوصول إلى مصادر المعرفة ومن لا يستطيع»‏.‏

وأضافت حينها: «كانت لدي رؤية واضحة لتحديات القرن الـ21 وما سيحمله من تطورات علمية وتحديات معرفية تعد القراءة هي السبيل لمواكبتها‏، الحلم لم يكن سهلا وتطبيق الرؤى والأفكار التي بادرنا بها احتاج منّا فكرا وجهدا وعملا دءوبا، فعادة القراءة لم تكن متأصلة لدي غالبية الأسر في مصر خاصة في الريف وجنوب الوادي، وصناعة النشر تعاني من محدودية الإقبال والأسواق، وأسعار الكتب تفوق قدرات الأسر المتوسطة الحال، والكتاب نوع من أنواع الرفاهية بالنسبة للقاعدة العريضة من المواطنين».

وتابعت: «لقد عملنا كفريق مؤمن بمهمة وطنية التي اختارها وخضنا سباقًا مع الزمن وبدأنا بتطوير المكتبات المدرسية وتزويدها بأحدث الكتب والإصدارات ودفعنا بالقوافل الثقافية المكتبات المتنقلة لتجوب مدن وقري ونجوع مصر واستحدثنا المكتبات المحمولة ومكتبة الشجرة والشاطيء وغيرها من الأفكار العديدة والمبادرات الجديدة فانطلقت حملة القراءة للجميع لتصل إلى كل ربوع الوطن وبدأت ملحمة من العمل في شتى مجالات الثقافة والتنوير»‏.‏

وأردفت: «إنني أسعد حين أزور المكتبات وألتقي بالنشء والشباب،‏ وأتحاور معهم وأراهم مقبلين على الإطلاع،‏ ملمين بقضايا الوطن المحيط بنا،‏ مدركين لمسئوليتهم وواجبهم تجاه الوطنـ‏ أشعر بالتفاؤل بمستقبل الوطن وأدرك قيمة ما حققناه وما نجني ثماره اليوم من خلال هذه الجيل الجديد‏، جيل القراءة للجميع‏».‏

واحتتمت كلمتها: «الإخوة والأخوات‏: لا بد أن نشعر بالفخر بأننا أمة ذات تراث عريق‏ وثقافة قوية راسخة‏، رصيدنا الحضاري زاخر بالمعارف والعلوم والفنون والآداب‏، ومن هنا كان علينا استدعاء هذا المخزون الثقافي المتراكم من ذاكرة الوطن لنعيد بعثه من جديد، من خلال مشروع وطني عملاق للنشر، هو مشروع مكتبة الأسرة الذي بدأ في عام ‏1994، أنتجنا أفضل ما قدمته الثقافة المصرية من إبداعات وتجليات، بأسعار زهيدة وبأعداد غير مسبوقة في تاريخ النشر في مصر»‏.‏

تقول علا الديب التي ظهرت رفقة سوزان: «الست دي لحد النهارده اسمها ماما سوزان وصورتها محفورة في طفولتي بالكتب وأعياد الطفولة وحلقات صفاء أبو السعود وعبدالمنعم مدبولي»، واختتمت: «البوست ليس له أية علاقة بالسياسة، أتمنى ألا أجد منكم ضيق أفق ولا تطاول، ويا رب مكتبة الأسرة ترجع تاني، وكل إنسان له ما له وعليه ما عليه».