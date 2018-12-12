شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مصر تستضيف مؤتمر «السعادة الاقتصادية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لأول مرة فى مصر، تعقد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية مؤتمراً عن «السعادة الاقتصادية»، الأحد المقبل، بمشاركة 5 وزراء، حيث يفتتح كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، فعاليات المؤتمر السنوى الرابع لقسم الاقتصاد بعنوان «من النمو الاقتصادى إلى السعادة الاقتصادية»، ويحضره عدد من العلماء وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال وممثلون عن مختلف الوزارات والصحف والإعلام.

وقال الدكتور إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد، أمين عام المؤتمر، فى تصريحات صحفية، إن الفعاليات تهدف إلى مناقشة «السعادة الاقتصادية» كمفهوم حديث للتنمية الاقتصادية، وكذلك نشر هذه الفكرة فى المجتمع المصرى. وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن وظيفة الحكومة ليست فقط مكافحة الفقر وتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى إطار سياساتها المالية والاقتصادية، لكن أيضاً ضرورة السعى لتحقيق السعادة الاقتصادية للمواطنين، معترفاً بصعوبة تحقيق ذلك، متابعاً: «الشعب المصرى يبحث عن السعادة والبهجة حتى فى أحلك الظروف وأقساها، حيث نراه (شعب ابن نكتة)». وتابع: «الموضوع جديد على الساحة المصرية، لكنه يستحق البحث والدراسة والاهتمام من الإدارة التنفيذية»، مؤكداً أن اختيار موضوع المؤتمر ليس له علاقة بالجانب الإماراتى، الذى يدعم هذا الاتجاه لديه، مع تعيين وزيرة هناك، مستبعداً تطبيق هذا التعيين فى الحكومة المصرية.

ويضم المؤتمر 10 أبحاث تناقش مختلف أبعاد السعادة الاقتصادية، وتعقب الافتتاح جلسة نقاشية بين الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، والدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، ومحسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

كما يناقش علاقة السعادة الاقتصادية بالفكر والسياسات الاقتصادية، ومتطلبات تطبيق السعادة الاقتصادية فى الدول النامية، وتتحدث فيها الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد الأسبق، والدكتور إيهاب نديم، أستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس، والدكتور شريف قاسم، نائب رئيس الأكاديمية، والدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز المنافسة السابق.