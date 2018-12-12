شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: إنجاز 60% من المنشآت الحكومية بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة المالية الانتهاء من ٦٠% من إنشاءات الحى الحكومى، والبرلمان، والمنطقة الإدارية، وموقع الأوبرا فى مدينة الثقافة والفنون، ومنطقة الأعمال والبنوك، ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح، والمطار الدولى، والأحياء السكنية، والطرق والكبارى، ومحطة الكهرباء، ومحطات المياه فى مشروع العاصمة الإدارية، موضحة أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد واحدة من المشروعات القومية الكبرى التى تسعى الحكومة للانتهاء من تنفيذها خلال الشهور المقبلة.

وأشاد وفد البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية (AIIB)، برئاسة جين لى تشون، خلال جولته فى المشروع التى نظمتها الوزارة،اليوم الإربعاء، بفكرة إنشاء العاصمة بتمويل ذاتى من خلال بيع الأراضى للمستثمرين بما يعظم قيمة الأرض، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون فى الكثير من المشروعات القومية، ومنها مشروع المترو الجديد الذى يربط العاصمة الإدارية بوسط القاهرة، مؤكداً أن جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أثبتت له أن ما يحدث مشروع قومى كبير، وقال: «شخصياً، وباعتبارى رئيسا لمجلس إدارة البنك، أرى أن هذه المنطقة هى البوابة التجارية لأفريقيا، والبنك على استعداد للإسهام فى الاستثمارات التى تقام فى هذه المنطقة».

وطالب اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، وفد البنك بالتعاون فى بناء محطة لمعالجة المخالفات بالمشروع، مشيراً إلى أن مصر لديها إمكانيات واعدة فى مجال التعدين من مناجم ومحاجر، الأمر الذى يتطلب التركيز فيه.