شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وزارات تشارك بـ«سكن كريم» في 5 محافظات.. والتمويل: نصف مليار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد هشام، المدير التنفيذى لبرنامج «سكن كريم» إنه حتى نهاية نوفمبر الماضى، تم إنفاق حوالى 68 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومساهمة المؤسسات الشريكة، لتأهيل وإنشاء أسقف منازل 2797 أسرة، من الأسر الأولى بالرعاية فى قرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.

وأضاف هشام، لـ«المصرى اليوم»، أنه تم تنفيذ 2229 وصلة منزلية لمياه الشرب بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى والتى ستنتهى فى منتصف 2019 إلى 500 مليون.

وتابع هشام أنه تمت تغطية بعض متطلبات محافظات سوهاج وقنا والأقصر من الوصلات المنزلية للصرف الصحى من وزارتى التخطيط والتنمية المحلية من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتمويل من وزارة التخطيط بحوالى 27 مليون جنيه لتنفيذ 6125 وصلة، كما تمول وزارة التنمية المحلية بحوالى 60 مليون جنيه تنفيذ 12513 وصلة.

وأشار المدير التنفيذى لـ«سكن كريم» إلى أنه تمت تغطية متطلبات 4 قرى بمحافظة المنيا وقريتين بمحافظة سوهاج بواسطة جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان والذى خصصت حوالى 9.5 مليون جنيه لتنفيذ 7065 وصلة، وبذلك يكون إجمالى عدد الأسر التى تم تزويدها بوصلات الصرف الصحى من المصادر المختلفة 25703 أسرة.

ولفت هشام إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل 580 منزلاً بتمويل 23.2 مليون جنيه فى 21 قرية فى 15 مركزاً بست محافظات، والذى سيبلغ إجمالى تمويله 250 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف لدعم البرنامج وتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الأوقاف كجهة ممولة ووزارة الإسكان كجهة مشاركة فى المراجعة الفنية لاحتياجات المنازل والتنفيذ وتم بالفعل تحويل 50 مليون جنيه إلى حساب وزارة التضامن الاجتماعى فى نهاية سبتمبر الماضى وجار مراجعة وتحديد المستفيدين والمنازل التى سيشملها التأهيل.

كما يجرى تفعيل بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن ومؤسستى ساويرس للتنمية الاجتماعية ومصر الخير لتأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية بـ5 قرى مختارة بسوهاج بتمويل 13 مليون جنيه، منبهاً إلى أن المشروعات المنفذة خلقت حوالى نصف مليون يوم عمل.