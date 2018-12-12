شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط»: موجات النزوح واللجوء أثرت على التنمية العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مسيرة التنمية فى عدد من الدول العربية حققت تقدما ملموسا على مدى العقود الأخيرة فى مواجهة الكثير من التحديات الإنمائية فى مجالات حيوية كالتعليم والصحة ومكافحة الفقر، إلا أن هناك العديد من التحديات المحورية التى تمس معيشة المواطن على المستوى الأمنى والاقتصادى والاجتماعى، وتمس فى بعض الأحيان أمن وسلم واستقرار الدول، وهى جميعها تحديات ترتبط بمنظومة الارتقاء بالإنسان العربى ذاته.

وأضاف «أبوالغيط»، فى كلمته أمس فى الجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى المجتمع المدنى والشباب العربى، للتحضير لـ«القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية» الرابعة، أن انعقاد هذا المنتدى يعد أولى الفعاليات المرتبطة بهذه القمة المقرر عقدها فى العاصمة اللبنانية بيروت فى يناير المقبل، لافتا إلى أن هذه الفعاليات ستشهد عقد منتديات تدشن بانعقاد منتدى المجتمع المدنى والشباب العربى فى القاهرة، فيما سيعقد المنتدى الثالث الخاص بالقطاع الخاص فى بيروت فى الأيام القليلة السابقة على انعقاد القمة.

وأشار إلى أن انعقاد هذه المنتديات يأتى فى إطار السعى لتفعيل ما جاء فى القرارات الصادرة، سواء عن القمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الثلاث السابقة فى كل من الكويت وشرم الشيخ والرياض، أو عن القمم العربية الدورية، فيما يخص دعم الجهود التى تقوم بها الحكومات العربية فى مجالات العمل التنموى من جانب قطاعات حيوية فى المجتمع، على غرار الشباب والمجتمع المدنى ومؤسسات العمل الاقتصادى والاجتماعى الخاصة. والسعى للاستفادة من آراء ومقترحات ممثلى هذه القطاعات فى صياغة السياسات التنموية التى تتبناها الدول العربية، ولفت إلى أن هناك العديد من التطورات والمؤثرات التى أثرت سلبا خلال السنوات الأخيرة على المكتسبات التنموية العربية مع ما خلفته من موجات نزوح ولجوء وارتفاع فى معدلات الفقر والبطالة. خاصة فى أوساط الشباب، وكذلك الزيادة فى أعداد الأشخاص ذوى الإعاقة، وتردى الأوضاع الاجتماعية والصحية والاقتصادية فى الدول التى تواجه صراعات ونزاعات مسلحة، فضلا عن استمرار الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطينى، وجميعها عناصر تؤثر بلا شك على مسيرة التنمية فى الوطن العربى.

وتابع: «حالت ظروف وتحديات مختلفة دون عقد القمم التنموية العربية منذ عُقدت القمة الأخيرة بالرياض فى 2013، وهى ثغرة كان لابد من التعامل معها، فالمنطقة أحوج ما تكون إلى العمل المتضافر على الصعيد التنموى، غير أن التحدى أمامنا اليوم هو إحداث نقلة نوعية فى فلسفة هذه القمم، ومنهجية عملها، حيث نحتاج إلى الانتقال من تركيز الاستثمار فى استراتيجيات النمو الاقتصادى والبنى التحتية، على ما فى هذا النوع من الاستثمار من أهمية، إلى الاستثمار فى البشر، بمعنى الرهان على الإنسان باعتباره العنصر البشرى الذى هو أداة التنمية وغايتها ورأس مالها الحقيقى وهدفها النهائى فى الوقت ذاته».

ولفت إلى أن إطلاق مبادرة الاستثمار فى الإنسان يأتى فى إطار قناعة ولدتها الظروف والتحديات التى مرت بها منطقتنا، ورسختها التجارب العملية فى مختلف أنحاء العالم، تتأسس على أن هذا النوع من الاستثمار هو أنجح السبل لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المنشود، بل وأكثر هذه السبل فاعلية واستدامة الاستثمار فى البشر، تعليما وصحة وتدريبا وتثقيفا، والأثر التراكمى لهذا النوع من الاستثمار هو ما يحدث الطفرة الكبرى فى حياة المجتمعات، ونحن نتطلع إلى أن تخرج عن منتدى الشباب العربى رسائل شاملة تخاطب التحديات التنموية الحالية ليتم طرحها أمام القادة العرب خلال قمة بيروت.

وأعرب أبوالغيط عن ثقته فى أن منتدى المجتمع المدنى ستخرج عنه توصيات هامة تنقل إلى القادة العرب فيما يتعلق بكيفية تحقيق المساهمة المجتمعية فى الجهود الرامية لتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى.