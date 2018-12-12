شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر والكنيسة يشاركان في مؤتمر باريس لمكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، مساء الثلاثاء، فعاليات مؤتمر باريس الدولى لمواجهة الإرهاب والتطرف بمشاركة ممثلين عن الأزهر والكنيسة المصرية، وأعضاء بمجلس النواب المصرى، ومنظمات المجتمع المدنى وسياسيين، وممثلى الكنائس الشرقية لبعض دول المنطقة ومنها مصر والعراق سوريا ولبنان.

ومثل الأزهر الشريف فى المؤتمر، الأستاذ الدكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ الثقافة الإسلامية، وألقى كلمة نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بعنوان «دور الأزهر فى مواجهة أشكال التمييز لغير المسلمين»، بينما مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نيافة الأنبا أنجيليوس، أسقف شبراً نيابة عن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وألقى كلمة بعنوان «دور الكنيسة القبطية فى قضية المواطنة للمسيحيين».

ونظم المؤتمر تنسيقية مسيحى الشرق التى يرأسها باتريك كرام برعاية مجلس دائرة باريس الذى ترأسه فاليرى بيكريس وزيرة التعليم العالى الفرنسية السابقة، والتى أكدت خلال افتتاح المؤتمر ضرورة إعلاء قيم التسامح والإخاء، ونبذ العنف والتطرف، لكى تعيش المنطقة العربية فى سلام، وأشار كرام إلى ضرورة التحرك معا لمواجهة الجماعات الإرهابية، خاصة تنظيم «داعش» الذى يقوم بإبادة لمسيحى الشرق، ويمارس القتل فى البلدان العربية، وتقوم شركات فرنسية بدعمه مما أدى إلى قيامه مع جهات أخرى برفع دعوات ضد التنظيم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد ممثل الأزهر، إن «الأزهر شرفنى بأن أحضر، وهذا عملياً معناه أن الأزهر دائماً يلبى الدعوة، ويساهم فى بناء السلام»، كما جاء فى التوراة: «طوبى لصانعى السلام»، وفى القرآن الكريم: «ادخلوا فى السلم كافة»، وفى الإنجيل: «أحبوا أعداءكم»، وأكد أن الناس جميعا يشتركون فى الأخوة الإنسانية، وأن التعارف هو المطلوب، وأشار فى كلمته نيابة عن شيخ الأزهر، أن التعايش والمواطنة كتبت فى «وثيقة المدينة» وأن الأزهر يتبرأ من «داعش»، ولا نعرف من مؤسسها وشيوخها، ولا يمكن أن يكون هناك دين يدعو للقتل، وقال إن «بيت العائلة» نموذج للتعايش، ونطلب من العالم أن يتفق على مبدأ المواطنة.

وأفاد الأنبا إنجيليوس أسقف شبرا الشمالية، مندوب البابا تواضروس، بأن الرسالة هى إقرار السلام والعيش المشترك، مؤكداً أن مصر نموذج للتعايش والسعى نحو السلام، بينما أكد المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن النظام المصرى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع حلولا إيجابية منذ ثورة ٣٠ يونيو، تشمل إصلاحات فورية لتحسين مفهوم المواطنة الحقيقية وعدم التمييز بين المسلمين والمسيحيين.

وأكد الأنبا كيرلس، أسقف الكنيسة الكاثوليكية بأسيوط والمفوض من بطريرك الكاثوليك لحضور المؤتمر، أن مصر بلد التعايش والسلام وخير دليل على ذلك زيارة بابا الفاتيكان لمصر التى كانت نموذجاً، لافتا إلى أن الجميع فى مصر يسعى للتعايش والتعاون وإقرار السلام.

من جانبه، أكد النائب البرلمانى ثروت بخيت، أن مصر تواجه الإرهاب نيابة عن العالم وواجهت جماعة الإخوان ووضعتها على قائمة المنظمات الإرهابية ولكن الاتحاد الأوروبى رفض ذلك، والدول الأوروبية تترك مصر، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تعمل على الارتقاء بأوضاع المسيحيين من حيث التشريعات.

وأشار حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن مصر تواجه الإرهاب وتسعى للقضاء عليه، وخطت نحو تشريعات لعدم التمييز والمساواة بين المصريين، مؤكداً أهمية دور الأزهر والكنيسة المصرية فى حفظ السلام والتعايش. وتناول المؤتمر الإبادة الجماعية للأرمن تحت حكم الدولة العثمانية، وألقى البطريرك الأرمنى كريكور كوسا كلمته فى المؤتمر الذى شارك فيه سياسيون فرنسيون، من بينهم الرئيس الفرنسى الأسبق، نيكولا ساركوزى، ومندوب عن الفاتيكان، ومؤسسات حقوقية من بينها الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان ومثله المستشار نجيب جبرائيل.

وقال رئيس المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان المهندس جون ماهر، سكرتير عام التنسيقية الفرنسية لمسيحى المشرق، إن المؤتمر يناقش تراجع الإرهاب، وسبل منع انقراض المسيحيين فى الشرق الأوسط ودور المؤسسات الدينية فى نشر ثقافات السلام، كما يتناول المؤتمر واجبات المجتمع الدولى والمساعدات والوسائل لتجنب استغلال الدين والفقر من قبل المتطرفين وطرق حماية مسيحيى الشرق لضمان سلامتهم وتجنب مغادرة بلدانهم الأصلية.