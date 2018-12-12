شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين بالمنيا.. والقبض علي خفير نظامي متهم في الحادث (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الأجهزة الأمنية في المنيا القبض على خفير نظامي متهم بقتل شخصين أمام كنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة في مدينة المنيا، مساء الأربعاء.

وأصدرت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، مساء الأربعاء، بيانا مقتضبًا بالحادث، قالت فيه إن «كلا من عماد كمال صادق «الشهير بعماد المقدس- ٤٩ سنة» ومعه ابنه ديفيد عماد «٢١ سنة»، كانا يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة، في إطار عملهما في المقاولات، وذلك على خلفية خلاف بينهما وبين حارس الكنيسة منذ الأمس ويدعى ر- م-خ».

وأضاف بيان المطرانية: «قام الأخير بإطلاق النار عليهما مساء اليوم ١٢ ديسمبر ٢٠١٨، فُقتل الاثنان، وتم نقلهما إلى المستشفى العام بالمنيا، فيما ألقت سلطات الأمن على الشرطي المشتبه به وتقوم الأجهزة الأمنية الآن باستجوابه».