شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لـ«سوزان مبارك»: «الهانم» (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر حسن الغندور المقرب من أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك صورة لسوزان ثابت، قرينة الرئيس الأسبق، في أحد مقاهي القاهرة.

وكتب عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، الثلاثاء، تعليقًا قصيرًا على الصورة دون تحديد مكانها قائلًا: «سيدة مصر الأولى، الهانم».

وظهرت سوزان في الصورة وهي جالسة في أحد المقاهي الشهيرة، وتظهر عليها علامات التقدم في السن بشكل لافت، رفقة سيدة تدعى علا الديب.

تعمل «الديب» مديرة لإحدى المكتبات، وقالت عبر حسابها على «فيس بوك»: «أنا من الجيل اللي اتربى على مكتبة الأسرة ومهرجان القراءة للجميع».

وأضافت: «حالة نوستالجا انتابتني حينما رأيتها، وجدت نفسي أتجه نحوها قائلة: أنا فضل مهرجان القراة للجميع عليا منساهوش عارفة لما كبرت عملت إيه، فتحت مكتبة من 6 سنين».

وتابعت: «الست دي لحد النهارده اسمها ماما سوزان وصورتها محفورة في طفولتي بالكتب وأعياد الطفولة وحلقات صفاء أبو السعود وعبدالمنعم مدبولي».

واختتمت: «البوست ليس له أية علاقة بالسياسة، أتمنى ألا أجد منكم ضيق أفق ولا تطاول، ويا رب مكتبة الأسرة ترجع تاني، وكل إنسان له ما له، وعليه ما عليه».