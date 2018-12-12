شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعلن المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء «انفوجراف» على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة التموينية الذكية، أو استخراج بدل فاقد وتألف.

وتتضمن المستندات المطلوبة صورة البطاقة التموينية السابقة إن وجدت، وصورة بطاقة الرقم القومي، بجانب إيصال مرفق وصورة عقد الإيجار أو التمليك في حالة اختلاف اسم المالك في الإيصالات عن العقد.

وتتطلب أيضا مستندات دالة على حالة المواطن الاجتماعية، وصورة بطاقة أو شهادات ميلاد المستفيدين، فضلا عن مفردات المرتب في حالة العمل أو بحث اجتماعي في حالة عدم وجود العمل.