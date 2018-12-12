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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعلن المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء «انفوجراف» على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة التموينية الذكية، أو استخراج بدل فاقد وتألف.
وتتضمن المستندات المطلوبة صورة البطاقة التموينية السابقة إن وجدت، وصورة بطاقة الرقم القومي، بجانب إيصال مرفق وصورة عقد الإيجار أو التمليك في حالة اختلاف اسم المالك في الإيصالات عن العقد.
وتتطلب أيضا مستندات دالة على حالة المواطن الاجتماعية، وصورة بطاقة أو شهادات ميلاد المستفيدين، فضلا عن مفردات المرتب في حالة العمل أو بحث اجتماعي في حالة عدم وجود العمل.
شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعلن المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين (انفوجراف) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .