شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يقدم واجب العزاء لأسرة النقيب محمد التطاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، مساء الأربعاء، واجب العزاء لأسرة النقيب محمد التطاوي، الضابط بإدارة مرور المنوفية، ابن قرية البتانون، الذي لقي حتفه الثلاثاء، إثر حادث أليم بالقاهرة، معرباً لهم عن خالص حزنه وتعازيه داعياً المولى عزوجل أن يتغمده في واسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

يأتى هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على التواصل الدائم مع شعب المنوفية في أفراحه وأحزانه، مشيرا إلى ضرورة دعم مبدأ التكافل الاجتماعى ودعم العلاقات الانسانية التي تعد لبنة من لبنات إستقرار المجتمع،مؤكدا على أهمية التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها ومساعدة ذوى الظروف الانسانية.