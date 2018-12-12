شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تلتقي الأمين العام للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء، لقاءً ثنائيًا على هامش اجتماعات مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد حاليًا ببولندا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء وفقا لبيان صادر عن الوزارة، على أهمية المساهمات الوطنية وأنها نقطة أساسية بالنسبة للدول النامية.

كما شددت فؤاد على أن مصر ومجموعة الـ77 والصين يسعون لتحقيق ما تم الاتفاق عليه في باريس، مع ضرورة وضع تصور واضح للدعم في إطار الشفافية يتميز بالمرونة اللازمة ومدعوما بالجداول الزمنية.