شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المركز الثقافي الكوري: مستمرون في تعليم اللغة والتايكوندو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدير المركز الثقافي الكوري بالقاهرة، سانجن يانج، إن إقامته في مصر منذ عام، صححت له أفكارًا مغلوطة حول إذا ما كانت المرأة ترفض السلام باليد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، مشيرًا إلى أن المركز مستمر في تعليم رياضة التايكوندو، والتي تم نشرها في 5 محافظات.

وأكد أن المركز ليس مهتم بتعليم اللغة الكورية، ولكن له أنشطة متعلقة بنشر الثقافة الكورية وكذلك ترجمة الكتب والروايات، فضلا عن تعريب الدراما من خلال «الدوبلاج»، موضحًا أن العام المقبل سيتم دعوة مشاهير الفن الكوري للمشاركة في حفلات فنية في مصر

وقال: إن المركز ينظم ورشة للطلاب والأشخاص المهتمين بالثقافة الكورية، كما تم تنظيم مهرجان الطعام الكوري، وأيضًا فعالية المحتوى الرقمي الكوري.