شكرا لقرائتكم خبر عن على أنغام «تيكا تيكا»..معلم يدرس الفلسفة لطلاب الثانوية: «عشان يستوعبوا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرضت الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الأربعاء، مقطع فيديو لـ مدرس فلسفة في الجيزة يشرح للطلاب على أغنية تيكا تيكا.

وقال لطفي أبوزيد، مدرس فلسفة، إن أحد الطلاب قام بتصوير الفيديو بدون علمه، وقام برفعه على حسابه الشخصي على فيس بوك، متابعًا: «إحنا في بلد أرياف وكنا بنهزر».

وأضاف «أبوزيد»، خلال مداخلة تليفونية مع البرنامج، أن علماء النفس يؤكدون أن التذكر السمعي أسرع من التذكر البصري، وأن الدكتور محمود أبوالنصر تحدث عن التدريس بطريقة مسرحية أو تمثيلية، مستطردًا: «أحاول تقديم المادة بشكل مختلف لاستيعاب المنهج وتذكره».