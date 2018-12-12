شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفي الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، بعد صراع مع المرض. ومن المقرر أن تشيع الجنازة من مؤسسة «أخبار اليوم» في العاشرة من صباح الخميس، على أن تقام صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم عقب صلاة الظهر.

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