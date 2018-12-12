شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري يعود من الرياض بعد مشاركته باجتماع عربي أفريقي حول البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عاد سامح شكري وزير الخارجية إلى القاهرة قادما من الرياض، بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول الأفريقية والعربية المشاطئة للبحر الأحمر بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك لبحث تفعيل التعاون المشترك بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر فى كافة المجالات.

الجدير بالذكر أن سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة من المقرر أن يلتقي غدا الخميس، فرانسوا سينيمو المبعوث الشخصى للرئيس الفرنسى حول سوريا.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، كما يلتقى غدا الوزير سامح شكرى، ليو يونج مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وذلك فى تمام الساعة 17:15 وذلك بمقر وزارة الخارجية.