شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة النقابية بهيئة نظافة الجيزة يتسلم ميدالية أكاديمية ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم الأربعاء فاعليات الدورة التثقفيه للدراسات الإستراتيجية والأمن القومى رقم 14 بأكاديمية ناصر العسكرية لصالح الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة. واجتاز الدورة مختار أبوالفتوح، نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة النقابية بهيئة نظافة وتجميل الجيزة، وسلم اللواء أحمد يسرى، الخبير الاستراتيجى والمشرف على الدورة، الشهادة وميدالية الأكاديمية وتم اعتماد الدورة من اللواء بهجت محمد فريد، مدير كلية الدفاع الوطنى، واللواء صفوت صادق الديب مدير أكاديمية ناصر العسكريه العليا.

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