شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الكويتى: العلاقات مع مصر راسخة برعاية الرئيس السيسى وأمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الجبرى وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ورئيس المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب الكويتي، أن أن العلاقات الثنائية بين البلدين، تزداد رسوخا وقوة برعاية كريمة من قيادتى البلدين الشقيقين المتمثلة فى أمير الكويت، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنها تعد مثالا يحتذى فى العلاقات بين الاشقاء، لتميزها بالتفاهم والتنسيق والتعاون المشترك، فى إطار الأخوة والتقدير والاحترام على المستويين الرسمى والشعبى فى أبهى صورها.

وقال الوزير الكويتى -فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء قبيل توجهه والوفد المرافق إلى مصر لترؤس احتفالية (مصر بعيون مجلة العربي) التى ستقام فى 16 ديسمبر الجارى بمقر سفارة الكويت بالقاهرة- إن مجلة العربى التى تصدر عن وزارة الإعلام الكويتية تعد سفيرة للثقافة العربية ومنبرا للآداب والمعارف والفنون؛ منذ أن أسسها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عام 1958، حين كان رئيسا لدائرة المطبوعات والنشر آنذاك.

وأضاف أن تأسيس أمير الكويت للمجلة، يأتى جنبا الى جنب مع رسالته بنشر ثقافة التسامح والسلام، وهى الرسالة التى توجت باختيار العالم له قائدا للعمل الانساني، وشدد على أن الاهتمام بالآداب والثقافة فى الكويت، قديم ومتأصل فى النفوس والوجدان، وأن القائمين على المشهد الثقافى آنذاك، أدركوا الحاجة الى إيجاد مطبوعة شاملة ثقافية أدبية عربية، وكانت بمثابة حلم، ليصدر عددها الأول فى ديسمبر عام 1958.

وأوضح الجبرى أن الشراكة الثقافية مع مصر قديمة ومتأصلة، لما تحمله من ثقل ثقافى فى الوطن العربي؛ وأن مجلة العربى استقطبت مجلة العربى روادا من مصر كان أولهم الدكتور أحمد زكي، ليرأس تحرير المجلة ويقود انطلاقتها منذ الإصدار الأول حتى عام 1975.

ولفت إلى أن مشاركة أسماء مصرية لامعة فى سماء الأدب والفنون والثقافة أثرت المجلة فى بداياتها من خلال إبداعاتهم ونتاجهم الفكري، مما أعطى المجلة زخما وانتشارا عربيا واسلاميا.

وأكد أن مجلة العربى اليوم، تعد من أهم المجلات على مستوى العالم العربى والإسلامي، لما تحمله من إرث كبير ورفيع المستوى للحضارة العربية والإسلامية، لافتا الى أنها كانت ولازالت تحظى باعتزاز وتقدير كل الدول العربية والإسلامية وشعوبها، والاوساط الثقافية والأدبية فى مختلف دول العالم.

ويتم تنظيم احتفالية (مصر بعيون مجلة العربي) فى إطار الاحتفالات بالذكرى الـ60 لإنشاء المجلة، وافتتاح معرض (بانوراما) عن تاريخها، وتكريم رؤساء التحرير ومجموعة من كبار كتابها.