رئيس الوزراء يعود من تنزانيا بعد توقيع عقد إنشاء سد "ستيجلر جورج"

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له قادمًا من دار السلام بعد زيارة لتنزانيا استغرقت يومين، شهد خلالها توقيع عقد مشروع إنشاء سد "ستيجلر جورج" لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، والفائز به التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى قد أعرب - خلال احتفالية التوقيع- عن تطلع مصر إلى مواصلة التعاون والتنسيق مع تنزانيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الاستعداد لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019، وفي ضوء الالتزام بتعزيز التعاون وتلبية الاحتياجات الفعلية للبلدان والشعوب الإفريقية.

وأكد مدبولي - خلال لقائه في وقت سابق مع رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة الدكتور جون ماجوفولي، على هامش مشاركتهما في احتفالية التوقيع - تقدير مصر للدفعة القوية التي تحققت في العلاقات الثنائية مع جمهورية تنزانيا مؤخراً، خاصة عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا خلال أغسطس 2017، والتي نتج عنها انعقاد فعاليات الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين بالقاهرة في يناير 2018، وذلك بعد 21 عاماً من انعقاد الدورة الثانية في "أروشا" عام 1997.