الحكومة تنشر المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة (إنفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، "إنفوجراف" على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، يتضمن المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة التموينية الذكية، أو استخراج بدل فاقد وتألف.

وتتضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة جديدة: صورة بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرفق وصورة عقد الإيجار أو التمليك في حالة اختلاف اسم المالك في الإيصالات عن العقد.

ويتطلب أيضا مستندات دالة على حالة المواطن الاجتماعية، وصورة بطاقة أو شهادات ميلاد المستفيدين، فضلا عن مفردات المرتب في حالة العمل أو بحث اجتماعي في حالة عدم وجود العمل، وأخيرًا دفع 20 جنيهًا كرسوم عن طريق حوالة بريدية.

وتتضمن المستندات المطلوبة في حالة استخراج بدل فاقد وتالف: صورة البطاقة التموينية السابقة إن وجدت، وصورة بطاقة الرقم القومي، بجانب إيصال مرفق وصورة عقد الإيجار أو التمليك في حالة اختلاف اسم المالك في الإيصالات عن العقد.

ويتطلب أيضا مستندات دالة على حالة المواطن الاجتماعية، وصورة بطاقة أو شهادات ميلاد المستفيدين، فضلا عن مفردات المرتب في حالة العمل أو بحث اجتماعي في حالة عدم وجود العمل.​