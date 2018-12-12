تشييع جثمان إبراهيم سعدة من مسجد عمر مكرم ظهر الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
تقام صلاة الجنازة على روح الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، ظهر غد الخميس، بمسجد عمر مكرم بالقاهرة.
وتوفي "سعدة"، مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض.
وقال الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، لمصراوي، إنه من المقرر أن يخرج جثمان الكاتب الراحل من مؤسسة أخبار اليوم صباح الخميس، على أن يتم صلاة الجنازة ظهرًا في مسجد عمر مكرم.
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