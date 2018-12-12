وفاة الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

توفي منذ قليل، الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم سعدة، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 81 عامًا، حسبما أعلنت أسرته مساء الأربعاء.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، لمصراوي، إنه من المقرر أن يخرج جثمان الكاتب الراحل من مؤسسة أخبار اليوم صباح الخميس، على أن يتم صلاة الجنازة ظهرًا في مسجد عمر مكرم.