"محامية تتنازل عن بلاغ اتهام 5 أشخاص باغتصابها في الهرم".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

محامية في اتهام 5 أشخاص باغتصابها بالهرم: "قولت كده عشان يهتموا بالبلاغ"

أمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس النيابة، اليوم الأربعاء، باستدعاء محامية اتهمت 5 أشخاص باغتصابها بعد تخديرها، لاستكمال سماع أقوالها حول الواقعة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

النيابة العامة استمعت لأقوال المتهمين الذين نفوا تماما تعديهم جنسيًا على المجني عليها واعترفوا بسرقة هاتفها المحمول، وتعهدوا بإعادته لها مؤكدين أنهم لم يقوموا باغتصابها، وأثناء استماع النيابة لأقوال المجني عليها تبين تضارب بها وعدم ترتيب الأحداث؛ حيث ادعت قيامهم بتخديرها بـ"فشار" عرضه سائق التوكتوك عليها أثناء استقلالها معه لتوصيلها فتم مواجهتها بأقوال المتهمين، وأنها فقط اتهمتهم باغتصابها لإضفاء الأهمية على البلاغ، "أنا قولت كده عشان يهتموا بالبلاغ".

وتنازلت المحامية عن البلاغ المقدم منها بعدما فجرت مفاجأة خلال التحقيقات ونفت تعرضها للاغتصاب، وأن المتهمين قاموا بسرقة هاتفها المحمول فقط.

إزالة 660 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إزالة 660 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة، والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزَا لمبدأ سيادة الدولة.

إطار سيارة ينفجر بوجه عامل ويتسبب في وفاته بالجيزة

لقي عامل بورشة مصرعه إثر انفجار إطار سيارة بوجهه أثناء تركيبه بمنطقة كرداسة في الجيزة.

تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل ورشة بدائرة المركز، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

دلت التحريات أنه أثناء قيام عامل يدعى "عصام.أ" بتركيب إطار سيارة انفجر بوجهه مما أسفر عن وفاته في الحال، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

"صعقًا بالكهرباء".. النيابة تحقق في مقتل فتاة على يد شقيقها وعمها بإمبابة

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الأربعاء، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة انهاء شاب حياة شقيقته بمعاونة عمه، بعدما قاما بصعقها بالكهرباء حتى الموت عقابا لها على تركها المنزل، لكشف ملابساتها، ومعرفة سبب الحادث.

البداية عندما تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارًا من مستشفى إمبابة العام بوصول فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا مصابة بحروق متفرقة بالجسد وادعاء أسرتها بإصابتها بصاعق كهربائي واشتباه الأطباء في الوفاة جنائيا، شكل اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الظاهر" لجلسة غداً

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الظاهر"، لجلسة غداً الخميس الموافق 13 ديسمبر؛ لعدم حضور المتهم من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضويه المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي، وسكرتارية أيمن القاضي.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.

خدعاه بمشاجرة.. الإعدام لراعى غنم وآخر قتلا صاحب مزرعة بالواحات

قضت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، بمعاقبة راعي غنم وعامل بالإعدام شنقا لقتلهما صاحب مزرعة بطريق الواحات بهدف سرقته.

وكان المستشار مدحت مكي المحامي العام لنيابات أكتوبر، أحال القضية رقم 15 لسنة 2018 جنايات الواحات، المتهم فيها كل من داوود سليمان عبيد عابد، راعي أغنام، وخلف شحاته أحمد، عامل زراعي، للمحاكمة الجنائية لأنهم في يوم 9 نوفمبر 2017 قاموا بقتل المجني عليه السيد صبحي عبد العليم هلال مع سبق الإصرار والترصد، لسرقته بعدما بيتا النية وعقدا العزم على قتله.

الطب الشرعي ينفي وجود شبهة جنائية في واقعة "الحداد المنتحر" بالساحل

أكد تقرير الطب الشرعي الخاص بانتحار حداد، وإلقاء أطفاله من أعلى كوبرى منطقة الساحل بالنيل، أن الواقعة ليس بها أي شبهة جنائية.

وكشفت تحقيقات نيابة الساحل، بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة، أن "أحمد. ع" والد الأطفال الثلاثة، أقدم على الانتحار بعدما فشل في إعادة زوجته التي حصلت على حكم قضائي بالخلع إلى المنزل بسبب تكرار اعتدائه عليها بالضرب.

واستمعت النيابة لأقوال صديق الأب، الذي قال إن "أحمد" حداد، أخبره هاتفيا بذهابه إلى منزل زوجته في محاولة أخيرة لإرجاعها إلى المنزل لعدم قدرته على الاعتناء بأطفاله بمفرده "يمكن قلبها يحن على العيال".

"مش قادر أبعد عنها".. النيابة تحقق مع عامل قتل طليقته بالبساتين

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام للنيابات الكلية، التحقيق في واقعة قتل "مبلط سيراميك" طليقته بـ٧ طعنات أمام الماره في الشارع.

البداية عندما تلقي المقدم علي فيصل رئيس مباحث البساتين، بلاغًا من الأهالي بوجود سيدة ملقاه أرضًا، وبها طعنات عدة عقب قيام طليقها بطعنها وطعن نفسه بالشارع لتفارق الحياة.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث، أنه كان يريد إنهاء حياة طليقته وينتحر، لعدم تمكنه من العيش بدونها، وقررالانتقام منها عندما علم برغبتها بالزواج من آخر، وقال "مش هستحمل أشوفها مع راجل غيري فكان لازم أموتها".

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة مُتهم بـ"أحداث العدوة" لـ30 يناير

قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة"، لجلسة 30 يناير.

يذكر أن مدينة العدوة بمحافظة المنيا شهدت أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ومركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

"خنقها ووضعها داخل جوال".. تفاصيل مقتل طفلة في سوهاج لسرقة قرطها الذهبي

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، القبض على عامل خنق طفلة جاره حتى الموت، ووضعها فى "جوال" لإخفاء جريمته، لسرقة قرطها الذهبي فى سوهاج.

وتلقى مركز شرطة طهطا بلاغا، من مزارع باختفاء نجلته البالغ عمرها سنتين، أثناء لهوها أمام المنزل- بناحية الصوامعة غرب بدائرة المركز، والعثور على جُثتها داخل "جوال" بلاستيك خلف منزله موثوقة اليدين والقدمين، ووجود حبل ملفوف حول رقبتها.

على الفور قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، بالإشتراك مع قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة والعمل على ضبط مرتكبها، حتى تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، "عامل مقيم بمنزل مجاور لمنزل المجنى عليها".