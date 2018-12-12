كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع شخصان بعد مشاجرة مع شرطي بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شخصان، مصرعهما، اليوم، جراء خلاف نشب مع شرطي مُكلف بحراسة كنيسة نهضة القداسة بالمنيا. وقال مصدر أمنى، إن الخلاف تطور إلى مشاجرة، ونشبت بسبب خلافات حادة بين الشخصان والشرطي، إثر شروع الشخصان دون في هدم منزلهم، وتنفيذ قرار إزالة له.

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | مصرع شخصان بعد مشاجرة مع شرطي بالمنيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .