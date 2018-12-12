مصر | المؤبد لـ"سايس" قتل زميله بشبرا الخيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤبد لـ"سايس" قتل زميله بشبرا الخيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وعضوية كل من المستشار محمد رشوان والمستشار ياسر عكاشه المتناوي وأمانة سر أشرف حسن، اليوم، بمعاقبة سايس بالمؤبد، لقتله زميله لاختلافهما على أحد أماكن انتظار السيارات.
وكان السايس المتهم يقوم بجلب مقعد من المقهى المجاور ويجلس أمام مكان وضع السيارات الذي يعمل به المجني عليه، رغبة منه في السيطرة على المكان بأكمله وهو ما كان يتسبب في حدوث مشاحنات مستمرة بينهما، إلى أن نشبت مشاجرة كبيرة تمكن الأهالي من فضها.
إلا أن المتهم أضمر الغدر والشر لزميله وعقد العزم وبيت النية على التخلص منه واستمع لوساوس شيطانه بأنه إذا تخلص من المجني عليه ظفر بالمكان بأكمله وتناسى أن إزهاق الروح كبيرة عند الله وان القدر والقانون سيكونان له بالمرصاد، فرسم خطته وأحضر مطواه قرن غزال وذهب إلى المجني عليه وما إن ظفر به حتى عاجله بطعنة قوية بيسار الصدر اخترقت القلب وأودت بحياته وفر هاربًا.
ولكن رجال المباحث كانوا له بالمرصاد فتم ضبطه في أقاصي الصعيد وأمام هيئة المحكمة ذرف الدموع مبديا ندمه على فعلته فعاقبته المحكمة بالسجن المؤبد قصاصا لما اقترفت يداه.
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