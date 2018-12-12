مصر | تأجيل محاكمة العصابة الدولية المتهمة بحيازة ٣ مليون قرص كبتاجون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة العصابة الدولية المتهمة بحيازة ٣ مليون قرص كبتاجون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة أفراد العصابة الدولية بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أجهزة اتصالات الثريا لجلسة ١٢ فبراير لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم ٤٩٩٢ لسنة ٢٠١٧ جنايات التجمع الأول قيام (سليمان فهد الأحمد لبناني وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد لبناني ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد لبناني وطلال منيعي سلامة سلمي وعلي طلال منيعي سلامة سلمي وعثمان فرج حميدة جبريل وهشام انهناه مغربي الجنسية والدهبي العروس مغربي الجنسية) بتشكيل عصابة للاتجار في جوهرين مخدرين الحشيش والامفبتامين داخل البلاد، حيث جلبوهم دون ترخيص وشرعوا في إنتاج واستخراج صناعة مخدر الامفبتامين دون ترخيص.

وأصدرت وزارة الداخلية إحصائية جديدة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات حصلت «الخليج 365» على نسخة منها، تشير إلى ضبط 28 ألف قضية مخدرات منذ يناير 2018.

وأوضحت الإحصائية وجود 32 ألف متهم، وتحريز 2 مليون و700 ألف قرص كبتاجون، و52 مليون قرص ترامادول، وأكثر من 10 آلاف قرص استروكس، و190 كيلو جراما من مخدر الاستروكس، و33 كج بانجو، كما تم إعدام 68 فدان خشخاش. وأكد مصدر أمنى إقبال المتعاطين من الشباب على أقراص الأبتريل، بسبب ارتفاع أسعار الترامادول بالسوق السوداء خلال الأسابيع القليلة الماضية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية في الدقهلية، من ضبط عامل وبحوزته 1000 قرص كبتاجون قام بإخفائها في لفافات غذاء النحل لمحاولة تهريبها إلى إحدى الدول العربية.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، قيام المدعو "وليد. إ. ع"، سن 39، عامل، مقيم بندر نبروه بالاتجار في الأقراص المخدرة، فضلًا عن اعتزامه تهريب كمية من أقراص الكبتاجون المخدرة خارج البلاد بأسلوب مبتكر، وذلك عن طريق إخفائها داخل كمية من "الغذاء المعد للنحلط الذي يتم تصديره خارج البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم ضبط 1000 قرص كبتاجون مخدر قام بإخفائها في لفافات غذاء النحل ومبلغ مالي (20 ألف دولار أمريكي).

وبمواجهته، اعترف بأنه كان يعتزم تهريب المضبوطات من الأقراص المخدرة إلى إحدى الدول العربية، والمبلغ المضبوط من متحصلات بيع الأقراص المخدرة.