أخبار مصر | "من البداية للنهاية".. تفاصيل توقيع إنشاء سد روفيجي التنزاني بحضور "مدبولي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "من البداية للنهاية".. تفاصيل توقيع إنشاء سد روفيجي التنزاني بحضور "مدبولي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رجال الدين الإسلامي والمسيحي يحضرون لدعم بناء السد وترتيل الدعوات لنجاح المشروع

الرئيس التنزاني: سعيد جدا لأنه بعد 40 سنة من أفكار بناء السد سنتمكن من تشييده ومن موارد دولتنا والبرلمان وفر الميزانية ولن نتأخر

الرئيس التنزاني: درسنا في كتبنا أن المسيح عندما أراد أعداؤه قتله فرّ إلى مصر ونحن كذلك فررنا إلى مصر ومتأكدون أن هذا المشروع سينفذ فى وقته

الرئيس التنزاني مخاطبا الوفد المصري: نحن التنزانيين نحبكم كثيرا

ألقى عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي بتنزانيا خلال الاحتفال بتوقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي الواقع في "محمية سيلوس"، المملوك لوزارة الطاقة التنزانية، والفائز بتنفيذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك، بقيمة 2.9 مليار دولار، وبحضور الرئيس التنزاني، الدكتور جون ماجوفولي، ورئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين، كلمات أعربوا خلالها عن دعمهم لمشروع السد، ورتلوا الدعوات لنجاح المشروع، كما تقدموا بالشكر لمصر على المشاركة فى تنفيذ هذا المشروع المهم لبلدهم.

وقال وزير الطاقة التنزاني، خلال الاحتفال: هذا المشروع تاريخي بالنسبة لتنزانيا، فقد تم التفكير فيه منذ نحو 40 عاما، وتم إجراء عدد كبير من الدراسات، ولم تُفعل هذه الدراسات إلا هذا العام، مشيرا إلى أن المشروع سيعمل على توفير الطاقة، وسيساعد فى الإنتاج الصناعي، فضلا عن توفير المياه.

وأضاف: المشروع سيشيده تحالف شركتى المقاولون العرب والسويدى إلكتريك، وسندخل فى تاريخ العالم، بأننا نشيد سدا من أكبر سدود العالم، حيث سيحتل المرتبة الـ60 على العالم، والرابعة فى إفريقيا، وسيكون فى المرتبة الأولى بدول شرق إفريقيا.

كما ألقى رئيس البرلمان التنزاني كلمة أشاد فيها بالمشروع، وأهميته، وتقدم بالشكر لرئيس الوزراء، والوفد المرافق له، وألقى الرئيس التنزانى، الدكتور جون ماجوفولي، كلمة رحب فى بدايتها بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، قائلا: هذه دولتكم، وأشكركم لأنكم سافرتم، بلدا بعيدا لتشهدوا توقيع هذا العقد المهم، ولتشاهدوا أيضا ما يحدث من تقدم فى بلدنا فتنزانيا ومصر لهما علاقات ممتدة لسنوات طويلة، قبل مجيء الاستعمار، حيث كان هناك تجار من مصر يأتون إلى شواطئ تنزانيا، وأعطونا الثقافة، واللغة العربية، وبعض أنواع الموسيقى، لذا، فالعلاقة موجودة منذ سنوات، ودُعمت بطريقة كبيرة بين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وزعيم الأمة التنزانية موالمو نيريري، حيث كان لديهما علاقة متميزة، ورؤية متقاربة فى مختلف القضايا، وانطلاقا من ذلك مصر وتنزانيا، كان لديهما دور كبير فى تأسيس الاتحاد الافريقى، وتوحدت رؤاهما حول قضايا كثيرة لمصلحة الشعبين.

وقال الرئيس التنزانى: نحن هنا لنشهد توقيع عقد تشييد السد، وأنا سعيد جدا، بصفة خاصة، فكما تعرفون أفكار بناء السد بدأت منذ أربعين عاما تقريبا، وكانت هناك دراسة بين تنزانيا والنرويج بشأنه، ولكن لأسباب مختلفة، منها عدم وجود تمويل لم يتم تشييد السد، ولذا أنا سعيد جدا لأنه بعد 40 سنة من أفكار بناء السد سنتمكن من تشييده، ومن موارد دولتنا، والبرلمان وفر الميزانية والموارد المالية جاهزة، ولن نتأخر، والأمر المفرح جدا أن الشركة التى ستشيد السد، هى الشركة الصديقة، المقاولون العرب، وأنتم تذكرون فى كتبنا أننا درسنا أن المسيح عندما أراد أعداؤه قتله فرّ إلى مصر، ونحن كذلك فررنا إلى مصر، ونحن متأكدون أن هذا المشروع سينفذ فى وقته، وأشكر الرئيس السيسى والحكومة والمصريين، وقد تحدثت مع الرئيس السيسى كثيرا، وكان يؤكد أن المشروع سينفذ، وحكى لى عن المشروعات التى نفذت فى مصر، ويكفى الأهرامات التى شيدها المصريون.

وهنأ الدكتور جون ماجوفولي الشعب التنزانى، وشركة المقاولون العرب بالمشروع، مؤكداا أن هناك شركات كبرى سبق وتقدمت لتنفيذ المشروع، لكن من فاز هى شركة المقاولون العرب، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيساعد فى تطور وتقدم تنزانيا، فبعد اكتماله سيسهم فى توليد الكهرباء بأسعار رخيصة، ولذا سنتمكن من إنشاء المصانع مطالبا شركة المقاولون العرب، بإنجاز المشروع فى المدة المحددة، مضيفا: لو تم انجازه قبل ذلك، سنفرح كثيرا، وأنا شخصيا متأكد من ذلك، لأن المصريين عاملون جيدون جدا، وفعلوا ذلك فى تاريخهم، وعندما تحدثت مع الرئيس السيسي أكد لى أن الشركة جاهزة لتنفيذ المشروع، وأن هذا المشروع سيضعه تحت رعايته، وكان يتمنى أن يكون موجودا اليوم، لكن قلت له انتظر حتى وضع حجر الأساس.

وأضاف الرئيس التنزانى، مخاطبا الوفد المصرى: نحن التنزانيين نحبكم كثيرا، ولدينا أماكن بديلة كنا نستطيع أن ننفذ بها السدود، على نهر آخر، كانت من الممكن أن تؤثر فى حصة مصر من مياه نهر النيل، لكن رفضنا ذلك، لأننا نحب المصريين ولا يمكن أن نؤثر على كمية المياه المرسلة لهم ولذا أطالب الشركة المصرية، بالاهتمام بالمشروع، وانجازه فى التوقيت المحدد.

وقدم الرئيس التنزانى الشكر لمصر والمصريين الذين جاءوا بوفد رفيع المستوى، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يؤكد عزم المصريين، وجاهزيتهم لبناء السد، مضيفا: أخبركم أننى سابقا كنت أعمل فى وزارة البناء، لمدة طويلة، ولم أشاهد على مدى 20 عاما هذه القيادات الدينية تحضر لتشهد توقيع عقد، وهو ما يؤكد أن مشروع السد مبارك، وأنا متأكد أن الله سيساعدنا، فلا يمكن مع وجود كل هذه الدعوات من رجال الدين أن نعجز، لا يمكن.

وأوضح الدكتور جون ماجوفولي أن مشروع السد ليس لدين معين، أو حزب، أو قبيلة، ولكنه مشروع للتنزانيين، موجها الشكر لفريق العمل بالمشروع، الذين بذلوا قصارى جهودهم ليل نهار، لإنجاز اتفاق المشروع، مع أشقائهم المصريين، فلقد عمل الجميع عملا جادا جدا.

وأضاف: الرئيس السيسى قال لى ان المقاولون العرب نفذت أنفاق قناة السويس، والمصريون نفذوا قناة السويس الجديدة فى عام واحد، لأنهم عزموا على بناء وطنهم، ويحبون وطنهم، ومصر قديما حينما أرادت بناء الأهرامات تم بناؤها، واليوم كل المهندسين فى أى مكان يحاولون أن يعرفوا كيف تم بناؤها، ولا يستطيعون، لا أحد يعرف كيف تم بناء الأهرامات بهذه الأحجار الكبيرة، وليس هناك أى أهرامات فى العالم مثل الموجودة بمصر، ويأتيها الزوار من كل دول العالم، ولذا أدعو التنزانيين أن يكون لديهم عزيمة وقوة، من أجل تطوير دولتهم وان نتشارك فى بناء تنزانيا وان يعمل كل منا بجد.

ووجه الرئيس التنزاني كلمة لأجهزة الأمن، قال فيها: هذا المشروع مشروعكم، أنتم الذين ستحمونه، وتحمون كل من يعمل به، وكلمة للتنزانيين خاصة الشباب، هذه فرصة للعمل، حيث سيوفر المشروع عددا كبيرا من فرص العمل، واختتم كلمته قائلا: الله يبارك تنزانيا، ويبارك مصر، ويبارك هذا المشروع. ‏