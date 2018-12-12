أخبار مصر | "الأيدي الناعمة" ترمم ما دمرته رصاصات داعش في سوريا (صور)

وكانت الجماعة "IS" اقتحمت تدمر مرتين خلال الحرب الطويلة، والتي استمرت لسبع سنوات، ودمرت العديد من المواقع الأثرية الثمينة، منها معابد ومقابر، والتماثيل التي تحطمت إلى قطع في واحة المدينة القديمة، والتي تم تسجيلها من قبل منظمة اليونسكو كتراث العالم .

بعد انتهاء الحرب في تدمر، جلبت السلطات مئات القطع الأثرية التالفة والمدمرة بالكامل إلى المتحف الوطني بدمشق لإصلاحها، وهي عملية من المتوقع أن تستغرق ما بين خمس إلى ثماني سنوات حسب حجم الدمار ومدى توافرها من المواد المستخدمة في عملية الترميم.

بدأت جمعة، إلى جانب سبعة مرشحين آخرين، بالعمل على إصلاح القطع خلال الأشهر القليلة الماضية، أما بالنسبة لجمعة، فإن الوظيفة تمثل لها شيء خاص، حيث كانت تعيش مع هذه القطع الأثرية، وطورت بينهما علاقة خاصة كما لو كانت من أفراد عائلتها.

تظهر الصورة التي التقطت في 5 كانون الأول / ديسمبر 2018 فريقاً من الخبراء المحليين يستعيدون التحف المدمرة أو المدمرة بالكامل، ومعظمهم من مدينة تدمر التي نهبتها "داعش"، في المتحف الوطني بدمشق في دمشق، سوريا.

وصرحت جمعة لوكالة أنباء الصين الجديدة - شينخوا - قائلة إنها بشكل عام اعتادت الاعتناء بهذه القطع، حيث اعتدنا على القيام بفحص دوري لها من أجل رصد أي أضرار محتملة، ولقد كانوا فى صحة جيدة، لكنهم الآن أراهم فى حالة دمار".

وقالت: "أشعر أن هذه القطع الأثرية كانت ضحية لجريمة قتل ، والآن نحاول إعادتها إلى الحياة".

وأضافت جمعة أنها تعتني بالقطع الأثرية بشكل جيد، وتطلب من زملائها المرممين معالجة القطع الأثرية برفق شديد، كما هو المتبع في أي حالة طوارئ عائلية ، قالت جمعة إنها قامت بتسمية العديد من المنحوتات، حيث أنه من الأسهل التحدث معهم. وأضافت أنها تتحدث إليهم أثناء إصلاحهم، مثل قول "آسف لما حدث لك" أو "تعالوا مرة أخرى فكل شئ على ما يرام وأنا أحاول جهدي هنا".