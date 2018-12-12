أخبار مصر | "الأيدي الناعمة" ترمم ما دمرته رصاصات داعش في سوريا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأيدي الناعمة" ترمم ما دمرته رصاصات داعش في سوريا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعمل هبة جمعة، وهي مرممة، لإعادة الملامح القديمة إلى المنحوتات التي أضرت بها جماعة داعش المخربة، التي شوهت العديد من الآثار في مدينة تدمر القديمة بسوريا.
ولدت جمعة في تدمر، حيث توجد معظم الكنوز الأثرية في سوريا، والتي نشأت بينها وترعرعت حتى أصبحت ترعى متحفًا في مدينتها التي تدعى لؤلؤة الصحراء السورية.
لم تتخيل جمعة أبداً أنها ستعمل في يوم ما على تفكيك التماثيل التي يعود تاريخها إلى ألفي عام من تراث أجدادها، ولكن الحرب دائماً ما تفاجئ الناس وتحول حياتهم من طريق إلى طريق على غير ما يتوقعون.
تظهر صورة الملف هذه التي التقطت في 31 مارس 2016 مصورًا يمسك صورته لمعبد بيل في 14 مارس 2014 أمام بقايا المعبد التاريخي بعد تدميره من قبل جماعة الجهاديين التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سبتمبر 2015 في مدينة تدمر السورية القديمة، والصورة لوكالة فرانس برس.
وكانت الجماعة "IS" اقتحمت تدمر مرتين خلال الحرب الطويلة، والتي استمرت لسبع سنوات، ودمرت العديد من المواقع الأثرية الثمينة، منها معابد ومقابر، والتماثيل التي تحطمت إلى قطع في واحة المدينة القديمة، والتي تم تسجيلها من قبل منظمة اليونسكو كتراث العالم .
بعد انتهاء الحرب في تدمر، جلبت السلطات مئات القطع الأثرية التالفة والمدمرة بالكامل إلى المتحف الوطني بدمشق لإصلاحها، وهي عملية من المتوقع أن تستغرق ما بين خمس إلى ثماني سنوات حسب حجم الدمار ومدى توافرها من المواد المستخدمة في عملية الترميم.
بدأت جمعة، إلى جانب سبعة مرشحين آخرين، بالعمل على إصلاح القطع خلال الأشهر القليلة الماضية، أما بالنسبة لجمعة، فإن الوظيفة تمثل لها شيء خاص، حيث كانت تعيش مع هذه القطع الأثرية، وطورت بينهما علاقة خاصة كما لو كانت من أفراد عائلتها.
تظهر الصورة التي التقطت في 5 كانون الأول / ديسمبر 2018 فريقاً من الخبراء المحليين يستعيدون التحف المدمرة أو المدمرة بالكامل، ومعظمهم من مدينة تدمر التي نهبتها "داعش"، في المتحف الوطني بدمشق في دمشق، سوريا.
وصرحت جمعة لوكالة أنباء الصين الجديدة - شينخوا - قائلة إنها بشكل عام اعتادت الاعتناء بهذه القطع، حيث اعتدنا على القيام بفحص دوري لها من أجل رصد أي أضرار محتملة، ولقد كانوا فى صحة جيدة، لكنهم الآن أراهم فى حالة دمار".
وقالت: "أشعر أن هذه القطع الأثرية كانت ضحية لجريمة قتل ، والآن نحاول إعادتها إلى الحياة".
وأضافت جمعة أنها تعتني بالقطع الأثرية بشكل جيد، وتطلب من زملائها المرممين معالجة القطع الأثرية برفق شديد، كما هو المتبع في أي حالة طوارئ عائلية ، قالت جمعة إنها قامت بتسمية العديد من المنحوتات، حيث أنه من الأسهل التحدث معهم. وأضافت أنها تتحدث إليهم أثناء إصلاحهم، مثل قول "آسف لما حدث لك" أو "تعالوا مرة أخرى فكل شئ على ما يرام وأنا أحاول جهدي هنا".
وقالت: "أشعر أن بعضهم مثل أطفالي وبعضهم مثل الآباء. أشعر أنهم جزء مني لا يمكنني التعبير عن الحزن الذي أشعر به لما أصابهم".
من المؤكد أن العديد من المنحوتات في قسم الترميم في متحف دمشق هي تماثيل لشخصيات قديمة في تدمر وقد تم وضع هذه التماثيل النصفية كدرع أحجار على مقابر الشعب القديم في تدمر.
وقد تم إحداث الكثير من الأضرار على وجوه التمثال، وقد صنعها القدماء ، لجعل الروح تسترشد بها للعودة إلى جثة المتوفى.
تظهر الصورة التي التقطت في 5 كانون الأول / ديسمبر 2018 فريقاً من الخبراء المحليين يستعيدون التحف المدمرة أو المدمرة بالكامل ، ومعظمهم من مدينة تدمر التي نهبتها الدولة الإسلامية ، في المتحف الوطني بدمشق في دمشق ، سوريا.
قالت جمعة وزملاؤها إنهم يقومون بتثبيت الوجوه بحيث يمكن لأرواح الموتى أن تعود بسلام في يوم من الأيام.
وأشارت جمعة أنها سوف تستمر في العمل وترمم هذه القطع الأثرية حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم ، إلى تدمر.
وعلى نفس الصعيد نجح خليل الحريري، مدير متحف تدمر ، في تأمين هروب عدد من القطع الأثرية من متحف تدمر في الوقت الذي كانت فيه الدولة الإسلامية تقترب من المدينة.
وقال "أثناء هروبنا من المدينة، أمطرتنا الرصاصات من جميع الاتجاهات، وأصبت في اليد. لقد هربنا لأنه كان من الأفضل إنقاذ القطع الأثرية ونقلها إلى الأمان بدلاً من أن نفقد حياتنا والتحف.
وأضاف الحريري أنه خلال الحرب السورية ، أغلقت السلطات السورية الكثير من المتاحف في جميع أنحاء البلاد وتم تخزين أكثر من 300.000 قطعة بأمان ، ولكن بعض المواقع مثل تدمر ما زالت مدمرة من قبل داعش، أو تعرضت للتلف أو النهب.
وقال مسؤولو الآثار إن أكثر من 9 آلاف قطعة أثرية تم ترميمها واستصلاحها خلال الحرب ، مشيرًا إلى أن آلاف القطع الأخرى تم تهريبها إلى خارج البلاد.
الآن وقد تحسين الوضع إلى حد كبير في البلاد لصالح الحكومة السورية، أعادت السلطات مؤخراً فتح جزء من متحف دمشق الوطني منذ عام 2012.
ويأتي افتتاح المتحف بالترادف مع عملية ترميم القطع الأثرية المتضررة، تحت إشراف الخبراء السوريين.
وقال محمود حمود ، مدير المديرية العامة للآثار والمتاحف، إن جميع القطع التالفة التي يجري حاليا ترميمها هي من تدمر.
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