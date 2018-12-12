أخبار مصر | رئيس الوزراء: ما يحدث في مصر معجزة كبيرة جدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: ما يحدث في مصر معجزة كبيرة جدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه نقل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التنزاني، وعدد من الوزراء؛ لزيارة مصر، الأمر الذي رحب به الجانب التنزاني؛ لمناقشة المشروعات التي يحتاجوها في مجالات مختلفة منها الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والتعدين.

وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية عقب توقيعه إنشاء سد روفيجي بتنزانيا، أن تنزانيا مساحتها تعادل مساحة مصر وعدد سكانها ٥٦ مليون وإجمالي الطاقة الكهربائية لديهم ١٨٠٠ ميجا، لافتا إلي أن مصر لديها قدرة ٥٥ ألف ميجا وما يحدث في مصر معجزة كبيرة جدا.

وحول من هم الممولين لبناء سد روفيجي، قال إن المشروع بالكامل تمويل من تنزانيا ونحن فقط الشركة المنفذة وهي المقاولون العرب وعدد من الشركات الأخرى، وهذا جاء بعد منافسات كبيرة، مشيرا إلى أن هناك شركات عرضت أن تبني السد بمميزات أكثر لكن الرئيس التنزاني كان حريص أن تكون الشركة المنفذة هي شركة مصرية لعدم أضرار مصر .

وكان قد شهد الدكتور جون ماجوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي الواقع في "محمية سيلوس"، المملوك لوزارة الطاقة التنزانية، والفائز بتنفيذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك، بقيمة 2.9 مليار دولار.

وحضر من الجانب المصري الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعدد من المسئولين ورجال الصناعة والمستثمرين، بينما حضر عن الجانب التنزاني، نائبة رئيس الجنهورية، ورئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وقال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب: يأتي مشروع إنشاء السد في إطار خطط الحكومة التنزانية لإحداث نهضة تنموية في البلاد، حيث يعد المشروع من أهم وأكبر المشروعات القومية والتنموية في تنزانيا، في ضوء ما يتوقع أن يحققه من تنويع مصادر الطاقة في تنزانيا، ومعالجة مشكلات الطاقة هناك، هذا إلى جانب توفير الاحتياجات المائية اللازمة من خلال التحكم في تصرفات المياه طوال العام بما فيها فترات الفيضان.