أخبار مصر | "مدبولي": دول العالم منبهرة بما يحدث في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي": دول العالم منبهرة بما يحدث في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس التنزاني يعتبر مشروع سد روفيجي البداية فقط، مؤكدا أنه سوف يشارك في مشروعات سدود أو إنشاءات كبيرة على حد قوله .

وأضاف مدبولي خلال تصريحات صحفية عقب مشاركته في توقيع عقد بناء سد روفيجي بتنزانيا، أن جميع دول العالم منبهرة بالذي يحدث في مصر من مشروعات قومية و حجم الإنجازات، مؤكدا أن العالم كله يرى مصر بصورة جيدة .

وناشد مدبولي المصريين بان يكونوا فخورين بالذي يحدث في البلد، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تستمر فيها معدلات التنمية، وهدفنا أن نكون على نفس المستوى والقوة لنحقق ما نتمناه .

وقال رئيس الوزراء إن الدول الإفريقية تنظر لمصر على إنها شريك استراتيجي لأننا نملك الخبرات الفنية والعملية وبالتالي هناك نوع من الثقة في مصر .

وكان قد شهد الدكتور جون ماجوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي الواقع في "محمية سيلوس"، المملوك لوزارة الطاقة التنزانية، والفائز بتنفيذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك، بقيمة 2.9 مليار دولار.

وحضر من الجانب المصري الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعدد من المسئولين ورجال الصناعة والمستثمرين، بينما حضر عن الجانب التنزاني، نائبة رئيس الجنهورية، ورئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وقال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب: يأتي مشروع إنشاء السد في إطار خطط الحكومة التنزانية لإحداث نهضة تنموية في البلاد، حيث يعد المشروع من أهم وأكبر المشروعات القومية والتنموية في تنزانيا، في ضوء ما يتوقع أن يحققه من تنويع مصادر الطاقة في تنزانيا، ومعالجة مشكلات الطاقة هناك، هذا إلى جانب توفير الاحتياجات المائية اللازمة من خلال التحكم في تصرفات المياه طوال العام بما فيها فترات الفيضان.