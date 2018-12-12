أخبار مصر | رئيس الوزراء: توقيع عقد بناء سد روفيجي عودة حميدة لقوة مصر الناعمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: توقيع عقد بناء سد روفيجي عودة حميدة لقوة مصر الناعمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن توقيع عقد بناء سد روفيجي يعتبر عودة حميدة لقوة مصر الناعمة في إفريقيا وكل دول إفريقيا يجب أن يكون لنا بصمة فيها وتكون من خلال مشروعات أو تواجد لوزارات محددة مثل الصحة والتعليم.

وأضاف مدبولي خلال تصريحات صحفية بعد عودته من تنزانيا عقب مشاركته في توقيع عقد بناء سد روفيجي، أن الرئيس السيسي حريص على أن تكون فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي مفيدة لجميع الدول من حيث المشروعات التنموية التي ستنفذ خلال رئاسة مصر في ٢٠١٩.

وتابع: سيكون هناك فرص لمشروعات بالشراكة بين الحكومة المصرية والحكومات الأفريقية والقطاع الخاص، لافتا إلي أن القطاع الخاص يلعب دورا هاما جدا في إفريقيا، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي أعلن عن أن مصر تساهم حاليا في مشروعات في إفريقيا تصل إجمالي الاستثمارات فيها إلى ١٠ مليار دولار، موضحا أن الجزء الأكبر منها قطاع خاص .

وقال إن استثمارات مصر في الدول الإفريقية شيء مهم جدا لكي نعوض الفترة التي بعدت فيها مصر عن إفريقيا، مشيرا إلي أن سياستنا واضحة جدا وهي العودة لأفريقيا لأنها أولوية أولى، لافتا إلي أن هناك مساحات كبيرة جدا لتبادل المصالح وأن المصلحة في دول أفريقيا مشتركة والجميع مستفيد وان هناك تعاون زراعي في مجال الإنتاج الحيواني والتعدين.