شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة محمود القلعاوي: «والدي لم يصارع المرض وكان بكامل صحته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت هبة محمود القلعاوي، ابنة الفنان الراحل محمود القلعاوي، أنه والدها كان بكامل صحته ولم يكن يعاني مع المرض حتى وفاته، متابعة: «كان لديه أمراض عادية مثل عدم الانضباط في الضغط والسكر ولكن لم يصارع المرض».

وأضافت «القلعاوي»، خلال لقاء خاص لها، من مقر عزاء والدها، مع برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، المذاع على فضائية «المحور» مساء الأربعاء، أن حياته كانت منغلقة منذ وفاة زوجته، ومنزله كان مملكته، وكان قليل الخروج.

وأشارت إلى أن المكالمات التليفونية لم تنقطع عنه من زملائه المقربين له حتى وفاته، وأن ناجي صبحي، وصلاح عبدالله، ومحمد صبحي، وأحمد آدم، والكثير من الفنانين الآخرين بداخل العزاء.