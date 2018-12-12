شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام رابطة العالم الإسلامي: علماء من 127 شاركوا في مؤتمر مخاطر التصنيف والإقصاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالمشاركين في المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية مخاطر التصنيف والإقصاء.

وقال العيسي في كلمته في افتتاح المؤتمر، الأربعاء: «نسعد بكم في هذا المؤتمر الإسلامي الجامع، برعايةٍ كريمةٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله ورعاه»، منعقدًا في حرم الله، حيث البيتُ العتيق قبلةُ المسلمين ومهوى أفئدتهم، لتكونَ القلوبُ أكثر تقاربًا وفيضًا أخويًا، يُعظِّمُ شأنَ المصلحةِ العُليا للإسلام والمسلمين، مُتَفَهِّمًَا في ذلك، سُنةَ الخالق في الاختلاف والتنوع.

وأكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إن هذا اللقاءَ الوَحْدَوِي في تقريبه للرؤى والاجتهادات، والتفافه حول المشتركات، دافعًا بمشاعر الأُخُوّة الإسلامية نحو التطلع الأمثل، محذرًا من مخاطر التصنيف والإقصاء، مع تعزيزه لمفاهيم الدولة الوطنية وقيمها المشتركة، يُعَدُّ الأولَ من نوعه «كمًا وكيفًا» تحت مظلة رابطةِ الشعوب الإسلامية في رحابِ مكةَ المكرمة.

وقال العيسي «ويَصْحَبُ التقديرَ الكبيرَ للهيئات والمؤسسات الإسلامية الحكومية والأهلية الحاضرة معنا اليوم التشرفُ بشخصياتها أيضًا وذلك لمتانة كُلّ منهم في العلم والفكر الشرعي قبل وصفه المؤسسي، فهذا اللقاءُ الاستثنائيُّ هو في المرتبة الأولى لقاءُ كبار علماء ومفكري الأمة المشهودِ لهم بالرسوخ من قبل الجميع.

وأضاف «عندما نجد أن عموم مفتي العالم الإسلامي وكبارَ علمائه معنا اليوم مُلَبِّين دعوةَ الرابطة لموضوع هذا المؤتمر المهم، منعقدًا في الرحاب الطاهرة، نُدرك يقينًا أن وجدان سادةِ الأمة في العلم والفكر ينطوي على خير وفير، مبشرًا بمستقبل أكثر وعيًا وعطاءً في مواجهة مخاطر الشقاقِ والفُرقة، والتطرف والإرهاب، ومخاطر النظرةِ العَجْلَى نحو الآخر غير الإسلامي في زمن يتطلب مزيدًا من التأني والحكمة والنظر بتمَعُّنٍ في المآلات، علاوة على أهمية سبق الجميع بحسن النوايا وإرادة الخير لهم، فهذا المؤتمر جاء في سياق الهداية الربانية حيث يقول الحق سبحانه: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين».

وأشار الدكتور العيسي إلى إنه لقاءُ الحوار والتقارب والخُطَطِ العملية لتحقيق التطلعات التي نتوخاها جميعًا من مخرجاته، وما أحسن أن يكون الأخ قريبًا من أخيه حَسَنَ الظن به، يُبادره بقبول عُذره وتفهُّم سُنة الله في الاختلاف والتعدد مع تِبْيَان ما يراه حقًا وصوابًا بالحكمة والموعظة الحسنة، دون استعداء ولا استعلاء ولاتشهير، فضلًا عن مجازفات التكفير ونحوه.

وقال لقد أثبتت استطلاعاتُ الرابطةِ التشخيصية أن السبب الرئيس لعَدَدٍ من السلبيات والتداعِيَات يكْمُنُ في ثلاثة أمور: أولها: غيابُ الحِوَار المنفتح بأدبه العالي، فالإنسانُ عندما ينغلق على نفسِهِ أو على مجموعتِهِ الخاصة فإنما يدورُ حول ذاته في حَلَقَةٍ مُفْرَغَةٍ تستحكم مع الزمن، منكفئةً على نفسها ومتوجسةً من غيرها، وثانيها: السجالاتُ العقيمةُ بين المذاهب والطوائف بذرائعَ واهيةٍ عادتْ بمفاسدَ تفوق مصالحها المتوهمة، وشاهدُ ذلك حالةُ التداعي المُطَّردِ بينها، وغيرُ خافٍ أن بيانَ الحق يَسْبِقُهُ التأليفُ والرحمةُ واللين مع الجميع، كما هو خُلُقُ الإسلام الرفيع، مع اليقين بأن كلًا منَّا مكلفٌ بالبلاغ فحسب، ومن ضاق ذَرْعًا بعد ذلك، أو زادَ عنتًا وشغبًا فقد نكث أخوة الإسلام وسَمْتَه.

وذكر أن ثالثها: التهافُتُ السلبيُّ على الريادة الروحية في خصوص شأنها العلمي والفكري، وهنا نقول إنه لا ريادةَ حصريةً في ذلك لأي فرد ولا مؤسسة، إذ لا كهنوت في الإسلام، كما أنه لا عصمة لأحد بعد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وكلُّ تَهَافُتٍ في هذا هو في ثاني الحال دعوةٌ لغلق السعة العلمية، مع إلغاء الآخرين، وفرضِ الهيمنةِ عليهم من جانبٍ واحد، مع احترازنا في هذا إلى أهمية إرشاد العُموم لسؤالِ أهل العلم والإيمان في أفرادهم ومؤسساتهم، كما أننا ندعو إلى أهمية التعاون بين تلك المؤسسات والأفراد مع التقدير والإكبار لهم جميعًا.

وأشار إلى أن حضورَ هذا المؤتمرِ، جاء من مائةٍ وسبعٍ وعشرين دولةً، حافلًا بمشاركةِ مئاتِ العُلماء والمفكرين والباحثين، وباسمهم جميعًا «وهُم الوفد الميمون على البلد الأمين» نشكرُ خادمَ الحرمين الشريفين الملكَ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحبَ السموّ الملكي وليَّ عهدِه الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله على الحفاوة والرعاية.