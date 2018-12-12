شكرا لقرائتكم خبر عن المفتشون الروس: الإجراءات الأمنية بمطاري شرم والغردقة لا تقل عن موسكو وأوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بوزارة الطيران المدني، أن الخبراء الروس الذين يقومون بأعمال التفتيش بمطاري الغردقة وشرم الشيخ، والتي من المقرر أن تنتهي الاثنين المقبل، أكدوا أن الإجراءات الأمنية بالمطارين لا تقل عن نظيرتها في المطارات الروسية والأوروبية، وأن الجانب المصري أدخل أجهزة تأمينية هي الأحدث في عالم المطارات، وأنهم سيقدمون عقب عودتهم لموسكو تقريرًا مفصلًا عن إنجازات الجانب المصري في تأمين المطارات، مؤكدين أن تقاريرهم هي استرشادية، لكن قرار استئناف الرحلات المباشرة «الشارتر» بين المدن الروسية والمنتجعات السياحية المصرية، هو شأن من شؤون القيادة السياسية الروسية.

وقالت المصادر إن هناك رغبة جامحة من السياح الروس للعودة للمنتجعات المصرية، أقوي بكثير من رغبة أصحاب الفنادق والشركات السياحية المصرية، لأن رغبة الروس تأتي من ملائمة مصر كمقصد سياحي لمستوي الدخول الخاصة بشريحة كبيرة منهم على اعتبار أنها مقصد رخيص مقارنة ببعض البلدان الأخرى، أما الجانب المصري فينظر لعودة الروس على اعتبار أنها ارتفاع في نسبة الاستثمار والتشغيل، وأن هناك حالة ضغط كبيرة على المسؤولين الروس من داخل الطبقات الأقل دخلًا التي ترغب في قضاء إجازاتها في أماكن دافئة ومعقولة في السعر مثل مصر، وأن حالة الضغط لم تتوقف على هذه الفئة فقط، بل تمتد لتصل إلى بائعي الرحلات السياحية بالتجزئة والشركات السياحية أيضًا.

من جانبها قالت نتاليا رادكينكوفا مديرة التسويق في خدمة الحجز عبر الإنترنت في فندق أوستروفوك في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن حجوزات السياح الروس بالفنادق في مصر في عام 2018 زادت بنسبة 2.2% «مقارنة بعام 2017، وأن هناك ميل إلى الزيادة خلال عام 2019 في حال عدم فتح الرحلات المباشرة للمدن السياحية المصرية، أما جانيس دينيس مدير العلاقات العامة في خدمة السفر Aviasales، قالت إن المسافرين الروس لمصر لا يغلبون فلم توقفهم إلغاء الرحلات المباشرة، ولم تكن هناك أي صعوبات أخرى لها تأثيرعلى الأشخاص الذين أرادوا الوصول إلى الغردقة وشرم الشيخ، لقد سافر الكثير منهم إلى مصر عبر إسرائيل وتركيا، موضحة أنه مع بحلول عطلة العام الجديد، ازدادت الأسعار في مصر بنسبة 10٪، لكنها لا تزال أرخص بكثير من دول كثيرة مثل تايلاند ولا يزال الروس يبحثون عن أسهل الطرق للوصل إليها.

أما إيجيني جينزبرج مدير التسويق في وكالة تور للسفر أن السياح الروس الذين لا يستطيعون تحمل نفقات الوجهات الغريبة ينتظرون الذهاب مصر لأنه لا توجد خيارات أخرى للراحة، إما مصر أو البقاء في المنزل. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى حجم الميزانية.