شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء بورتوفيق يستقبل حالة مرضية لسائح إنجليزي على متن السفينة AEGEAN ODYSSEY والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء بورتوفيق، مساء الأربعاء، حالة مرضية لسائح انجليزى الجنسية على متن السفينة السياحية AEGEAN ODYSSEY وتم تقديم كل التسهيلات والتنسيق مع الحجر الصحى لتجهيز سيارة إسعاف وسط تجهيزات صحية على أعلى مستوى برفقة طاقم من الأطباء والممرضين لاستقبال الحالة المرضية للسائح وتقديم الإسعافات الأولية ونقله للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتلقى العلاج.

وشدد اللواء مهندس هشام أبوسنة، رئيس الهيئة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتقديم كل التسهيلات للسفينة السياحية للعمل على تنشيط الحركة السياحية بميناء بورتوفيق واعادة تشغيل الميناء للركاب والسياحة.