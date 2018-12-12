شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الإنسان لابد أن يعيش حياة الرضا والشكر في كل شيء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأكد البابا تواضروس الثاني ضرورة أن يحيا الانسان بأمانة في كل أمور حياته، حتى يكتب له النجاح في كل شئ، موضحا أن الإنسان لابد أن يعيش حياة الرضا والشكر في كل شيء.

وأضاف أن عمل الرحمة الذي يقوم به الانسان يقربه إلى الله باستمرار ويجعله يشعر بالآخرين خاصة هؤلاء المحتاجين، منوها إلى أن عمل الرحمة لا يقتصر فقط على تقديم الأمور المادية فقط، ولكن مفهومها الأكبر هو أن يكون هناك رحمة بين جميع الناس من خلال التعامل والسلوك الطيب.

وكرم البابا تواضروس الثاني فريق الابتكارات الهندسية بكنيسة العذراء المليحة، المكون من 4 أشخاص قدموا مجموعة من الابتكارات التي شاركوا فيها في عدد من المعارض والمسابقاتوحصلوا على عدة جوائز وشهادات تقدير.