شكرا لقرائتكم خبر عن خالد منتصر: «الهرش» قد يؤدي إلى الانتحار.. و«الجرب» لا يأتي للفقراء فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد منتصر، رئيس قسم الجلدية والتناسلية بهيئة قناة السويس، إن «الهرش من أسخف الأعراض المزعجة جدًا لأي إنسان، وأحيانًا الهرش يؤدي بنا إلى الانتحار لعدم القدرة على تحمله».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: أن «الجلد يحمل نهايات عصبية كثيرة، والهرش ممكن ينتج عن عدوى أو شيء آخر، وأي دراسة تؤكد معرفة سبب الحكة تحتاج لمزيد من الدراسات»، مضيفًا أن «الجرب نتيجة عدوى، والارتكاريا ليست نتيجة عدوى، والمرضان يسببان الهرش».

وتابع أن «هناك أمراض عدة تسبب هرش ومنها المعدي وغير المعدي، والجرب لا يأتي للفقراء فقط، والهرش لو استمر لفترة ولا يهدأ بالأدوية، يجب اللجوء للطبيب لعلاجه ومعرفة تشخيص المرض»، مضيفًا أن «الارتكاريا مرض صعب، وقد يسبب اختناق في بعض الوقت، ويؤدي لعلاجه بالحقن لمكافحته».