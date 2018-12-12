شكرا لقرائتكم خبر عن 40 عارضة أزياء يتنافسن في الغردقة للفوز بلقب «توب موديلز 2018» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت نحو ٤٠ عارضة أزياء أجنبية المنافسة للفوز باللقب في مسابقة «توب موديلز ٢٠١٨»، والتي سيقام حفل ختامها مساء السبت المقبل، وسط منافسة قوية وحضور جماهيري كبير من السائحين الأجانب والمصريين في المسابقة لعام ٢٠١٨ التي تشهدها الغردقة في دورتها الـ25.

وتضمنت التصفيات النهائية لاختيار أفضل «توب موديلز» ٢٠١٨ القيام بأنشطة ثقافية ورياضية، وعروض أزياء مختلفة، وقياسات الوزن والطول، والتفاعل مع بقية المشاركات، وردود الفعل في المواقف المختلفة، وإجادة اللغات

ومن المقرر وضع صور الفائزة بلقب «توب موديلز» على أغلفة عدد من المجلات والتسويق لعدة منتجات وماركات عالمية للملابس والإكسسوارات

وتتكون لجنة المحكمين من عارضات أزياء شهيرات وصحفيين وإعلاميين ومتخصصين وملكات جمال من عدد من الدول، وحرص السائحون المتواجدون بهذه الفنادق التي استضافت المشاركات على التقاط الصور التذكارية معهم

وقالت حبيبية الشاعر، المنسق العام للمسابقة، إن هذه النوعية من المهرجانات تهدف لتنشيط السياحة في المدن التي تقام بها، وهي دعاية مباشرة للسياحة في البحر الأحمر دون أي تكاليف مالية، لوجود عدة قنوات تليفزيونية ومجلات متخصصة وصحفيين يغطون هذه المسابقات والمهرجانات، ويتم وضع المعالم السياحية لهذه المدن التي استضافت الحدث على أغلفة المجلات المتخصصة.

وأضافت منسق عام المسابقة أنه تم تنظيم عدة جولات للمشاركات لزيارة المعالم السياحية والفندقية وزيارة منطقة سهل حشيش في إطار الترويج ودعم صناعة السياحة حيث تختتم فعاليات المسابقة في الغردقة السبت المقبل.

وشهدت إحدى القرى السياحية بالغردقة تنظيم اللجنة المنظمة للمسابقة حفلا فلوكلوريا «جلابية بارتى» للمشاركات في المسابقة، حيث ارتدت المشاركات «جلابية بارتي» بأشكال وألوان مختلفة، وأن احتفال اليوم جاء بهدف إبراز التنوع السياحي، حيث قامت المتسابقات بارتداء الجلابية وإقامة عشاء وحفل فني أبهر المتسابقات وتم نشر ذلك على صفحاتهم الشخصية بهدف الترويج السياحي بجانب إشادة كل المتسابقات، مؤكدين على استمتاعهم بجو الغردقة وجمالها، حيث إن المشاركات منهن من تأتي للغردقة للمرة الأولى.

مسابقة توب موديلز ٢٠١٨

مسابقة توب موديلز ٢٠١٨

مسابقة توب موديلز ٢٠١٨

مسابقة توب موديلز ٢٠١٨

مسابقة توب موديلز ٢٠١٨

مسابقة توب موديلز ٢٠١٨

مسابقة توب موديلز ٢٠١٨

مسابقة توب موديلز ٢٠١٨